モデルでタレントの益若つばさが息子の様子を投稿。親子でお菓子作りをする様子が話題を呼んでいる。

益若は９日までに自身のインスタグラムを更新。「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ。」と書き出し、息子とホワイトデーにクッキーをつくったことを報告。「色とかやたらこだわりが強くて誰に似たんだかー笑 『手作りってこんなに大変なんだね』って実感してた でも、丁寧に愛情かけたものって美味しいよね 朝の４時まで２人で頑張りました みんな喜んでくれたみたいでよかったね」とつづり、クッキーづくりに励む息子の様子や、完成したクッキーの写真を披露した。

この投稿には「口元がつばさちゃんに似すぎてる！」「え！りおん君めっちゃうまっ 才能ありですな」「クッキー達の表情好きだなぁ」「リオンくん可愛い手先もつーちゃん似で器用ね」「親子でこだわり強いのってなんか素敵」「目元隠しててもつばさちゃんのＤＮＡわかる可愛い」などのコメントが寄せられている。

ギャルモデルとしてカリスマ的な人気を誇った益若は元モデルの男性と２００７年のクリスマスに結婚し、翌０８年４月に長男が誕生。１３年に離婚を発表した。