元プロレスラーでタレントの武藤敬司さんが、愛猫・ルビーの2歳の誕生日を投稿しています。



【写真を見る】【 ねこ 】武藤敬司の愛猫「ルビー2歳の誕生日」もはや「俺の唯一の友達」 フォロワー祝福「似てますね」「似てるぞ」





武藤さんは、「Happy Anniversary」という縫い取りのスタイを着けた長毛種の愛猫・ルビーを抱いて2ショットを撮影。ちょっとほっこりしたような武藤さんの表情に比べ、ルビーの表情は目つきもキリリとしています。









けれど、2枚目の写真では、武藤さんのことを見上げているのか、ルビーの目は愛らしく真ん丸に見開かれていて、柔和な表情を見せています。

武藤さんは「ルビー2歳の誕生日」とテキスト。ルビーのことをもはや「俺の唯一の友達」とまで呼ぶほどに、大切にしている様子が伝わってきます。

フォロワーからは「武藤パパに似てますね」「あれれ、顔が似てるぞ」「お父さんそっくりですねー」など、武藤さんとルビーが似ているという反応が多数。また、翻訳を通じて海外のフォロワーも、武藤さんとルビーに多数の祝福を寄せている模様です。







武藤さんは、昨年の同時期にもルビーの1歳の誕生日について投稿していました。



【担当：芸能情報ステーション】