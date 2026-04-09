元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏が、8日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。テレ東時代に立ち上げを反対された番組について語った。

オープニングで、番組制作の舞台裏についてトーク。その中で、自身がテレ東時代に立ち上げ、09〜15年まで放送された子ども向け番組「ピラメキーノ」について「（局として）子ども番組をやった方がいいんじゃないかって始めたんだけど、めちゃくちゃ反対されたの」と打ち明けた。

同番組は夕方に放送されていたが、内容がファミリー向け番組から子ども向け番組に替わったことで、スポンサーが全降板。佐久間氏は「そしたら会社中のつるし上げにあって」と自身の境遇に大笑いし「とにかく営業の皆さん、偉い人を中心にすぐつぶすぞって派がいたの。でも編成の俺派の人たちは『佐久間の考えが正しいんじゃないか』と。夕方は子どもと主婦しか見てないから、そこで開発した方がいいんじゃないか派がめちゃくちゃけんかしてて」と振り返った。

編成の担当者からは「『守れて3カ月だ』と。『3カ月後の7月には結果を出さないと終わるから、3カ月後に何かしらの結果を出してくれ』」と告げられ、切羽詰まった展開に「日曜劇場みたい」と自身で爆笑。反対派を納得させるため、7000人を動員する無料イベントの開催を早々に計画し「それが子どもで埋まったら、それを全テレビ東京で生中継して、ブームになってますよ！ って。何とか続けさせようっていうのが俺と編成の作戦で」と語った。

その後、番組から誕生した「ピラメキたいそう」が大ヒット。MCを務めたお笑いコンビ、はんにゃやフルーツポンチもブレークし大人気となった。無料イベントは大盛況で、当日は「その日生中継する時に、テレビ東京に残ってるスタッフにテレビ東京中のテレビを全部付けろ！ って言って。満員のところ見せろ！ って。サクラやれ！ って言って。『おお満員じゃん！』って言え！ って」。佐久間氏は「ドラマみたいだろ？」と笑いながら、「そのビデオテープを会社中に配って、続くことになったの」と懐かしんでいた。