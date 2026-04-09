NiziUアヤカ、すっぴんディズニー満喫ショット公開「姫の可愛さにキュン」「反則級の美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のAYAKA（アヤカ）が4月8日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートで満喫する姿を公開し、話題となっている。
【写真】22歳アイドル「反則級の美しさ」すっぴんでディズニー満喫
アヤカは「シェリーメイ可愛かったあ」とつづり、写真を投稿。白い丸い耳のついたファー帽子に、グレーのスウェット、黒のロングスカートを合わせたカジュアルなスタイルで、シェリーメイとハグをするなど東京ディズニーリゾートを満喫する様子を披露している。またストーリーズでは「すっぴんディズニーしてきた」と報告した。
この投稿にファンからは「姫の可愛さにキュン」「反則級の美しさ」「癒ししかない」「オフの姿見れて幸せ」「すっぴんで行けちゃう美貌羨ましい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳アイドル「反則級の美しさ」すっぴんでディズニー満喫
◆アヤカ、ディズニー満喫ショット披露
アヤカは「シェリーメイ可愛かったあ」とつづり、写真を投稿。白い丸い耳のついたファー帽子に、グレーのスウェット、黒のロングスカートを合わせたカジュアルなスタイルで、シェリーメイとハグをするなど東京ディズニーリゾートを満喫する様子を披露している。またストーリーズでは「すっぴんディズニーしてきた」と報告した。
◆アヤカの投稿に反響
この投稿にファンからは「姫の可愛さにキュン」「反則級の美しさ」「癒ししかない」「オフの姿見れて幸せ」「すっぴんで行けちゃう美貌羨ましい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】