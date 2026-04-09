辻希美、長男・青空（せいあ）君の豪華入学祝い披露「高級なお祝いで羨ましい」「幸せ家族の風景」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの辻希美が4月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）君の高校入学祝いの食事について公開し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「高級なお祝いで羨ましい」長男の高校入学祝いで高級店
辻は「せいの入学式祝いで⋯」とつづり、豪華な肉が並ぶ写真を投稿。1年間の猛勉強の末、志望校に合格した長男の祝いであることを披露し、合わせて「みんな新学期スタート 頑張ろーね」と記した。
また、夫で俳優の杉浦太陽も同日、自身の公式ブログを更新し「しっかり食べて、春の高校生生活スタート 頑張れよ〜」とエールを送った。
この投稿に「おめでとうございます」「高級なお祝いで羨ましい」「豪華ご飯ですね」「高校生活楽しめそう」「幸せ家族の風景」「高校頑張って」などと反響が集まっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「高級なお祝いで羨ましい」長男の高校入学祝いで高級店
◆辻希美、長男の入学祝いの豪華ご飯公開
辻は「せいの入学式祝いで⋯」とつづり、豪華な肉が並ぶ写真を投稿。1年間の猛勉強の末、志望校に合格した長男の祝いであることを披露し、合わせて「みんな新学期スタート 頑張ろーね」と記した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に「おめでとうございます」「高級なお祝いで羨ましい」「豪華ご飯ですね」「高校生活楽しめそう」「幸せ家族の風景」「高校頑張って」などと反響が集まっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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