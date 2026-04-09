日本での子供への“不親切な対応”に苦言の過去も…韓国女優、結婚11周年に息子交えた記念写真公開

女優ユン・スンアが、夫で俳優のキム・ムヨル、そして息子のウォン君とともに撮影した結婚11周年記念の“リマインドウェディング”写真を公開した。

4月9日、ユン・スンアは自身のSNSを通じて、「11周年、そしてあっという間に大きくなったウォン」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、結婚11周年を迎え、再びタキシードとウェディングドレスに身を包んだキム・ムヨルとユン・スンアの姿が収められている。

今回の写真で最も注目を集めたのは、いつの間にか夫婦のそばを頼もしく守る息子、ウォン君の存在だ。

ウォン君は父にそっくりな可愛らしいタキシード姿で登場。ポラロイドカメラを手に、両親を撮影するようなポーズをとるなど、仲睦まじい家族の姿を演出した。

ユン・スンアは、純白のレースドレスに華やかな花の装飾を添え、変わらぬ美貌を披露。キム・ムヨルもまた、清潔感のあるブラックスーツでダンディな魅力を見せた。

（写真＝ユン・スンアInstagram）1枚目：左からキム・ムヨル、ユン・スンア

2人は互いを見つめ合って、満面の笑みを浮かべたり、お茶目なポーズをとったりと、11年前の新婚当時と変わらない温かい雰囲気を醸し出した。

また、愛犬たちも撮影に参加し、家族全員が集まった温かな風景を完成させた。普段から愛犬への並々ならぬ愛情を示してきた夫婦らしく、家族の大切な瞬間に愛犬との思い出も一緒に作った。

なお、キム・ムヨルとユン・スンアは2015年に結婚し、息子が1人いる。2人は芸能界を代表するおしどり夫婦として知られ、人々の羨望の的となっている。