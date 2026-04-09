元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が9日までに自身のYoutubeチャンネルを更新。AKB48加入前後での精神面の変化を語り、影響を与えた元メンバーの名前を明かした。

視聴者からの質問に答える動画を公開。「AKBに入りたての時と今で精神面の変化はありますか？」という質問に、「マイペースというか、感情の起伏が激しい方ではなかたんですけど」と前置きしたうえで「なんか図太くなりました」と笑いながら明かした。

常にまわりの目をきにするタイプだったことを振り返りつつも、「こんな大人数の中で人と同じじゃないとか、目立ったら良くないなんて思ってたら、一生埋もれたまんまだということに気がついて」から、徐々に意見を言うように変化したという。

それでも20代ではなかなか言えなかったといい、30代になって変化。「結構さっしーの影響は大きかったかも」と指原莉乃の影響があったことを打ち明けた。

「さっしーの方がちょっと後輩だし、歳も1個下なんだけど、どんどん意見とか言うのが、めっちゃかっこよかったし、“そうだそうだ”っていっつも思ってた、横で」と回想。その後、指原が先に卒業し、自身がメンバーの先頭に立つ立場になり「環境が育てるっていうはありますよね。言う人がいなくなったら、やるようになるんだなって」としみじみと語った。