◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)

ドジャースの大谷翔平選手が登板し6回1失点。試合後、この日バッテリーを組んだウィル・スミス選手との連係について語りました。

前回6回無失点で勝利投手。今季2度目の先発マウンドに上がった大谷選手は初回、初球が低めに外れボール。捕手のスミス選手がいきなりABSチャレンジを要求しましたが判定通りボールとなりました。

大谷選手は、「まあボールだなとは思いました」と笑顔で振り返り、「基本的にはキャッチャーがチャレンジした方が確率は高いので、僕が確信すればしますけど、ウィルのことを止めるということはしないですね」と語りました。

大谷選手は3回にタイムリーで先制を許しますが、失点はこの1点のみに抑え、6回96球1失点で降板しました。

ボールを受けたスミス選手はこの日の大谷選手の投球に「良いピッチングだったと思います。どちらかと言うと、制球に苦しみながら粘っていたという感じでしたね。序盤は少し荒れていましたが、後半のイニングでは落ち着いてきました。今日はただ制球が定まらない場面がありましたが、それは長いシーズンでは起こり得ることです。彼はよく戦って、1失点に抑えるという素晴らしい仕事をしたと思います」と語りました。