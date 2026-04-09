¡Ö¥¸¥ç¥óËü¡×µÓËÜ¤Ï¡ÖÊ¿À¶À¹¡×°ÊÍè¤ÎÆ£ËÜÍµª»á¡¡ÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¤Ø¡Ö°ÂÁ´ÎÎ°è¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×
16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥óËü¡×¡ª¡¡NHK¤Ï9Æü¡¢2028Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¡¦¼ç±éÈ¯É½²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ³èÆ°¤·¤¿±Ñ¸ìÄÌÌõ¡¢ËÝÌõ²È¤Î¥¸¥ç¥óËü¼¡Ïº¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¸¥ç¥óËü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È»³ùõ¸¿Í¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤òÆ£ËÜÍµª»á¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ»á¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï12Ç¯¡ÖÊ¿À¶À¹¡×¤ËÂ³¤2ºîÌÜ¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡×¡Ê07¡Ý08Ç¯¡Ë¤ä¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ê21¡Ý22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡¢ºÆ¤ÓÂç²Ï¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ£ËÜ»á¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥óËü¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢1Ç¯¤ò·ü¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ËÂ¤¤¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¸¥ç¥óËü¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤ò»³ùõ¸¿Í¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢½Å°µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿À¶À¹¡×¤ËÂ³¤¯2ºîÌÜ¤Ç¡¢Á°²ó¤È¤Î¿´¶¤Î°ã¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖºîÉÊ¤Ï1¤Ä1¤Ä¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤«Âç¤¤Ê¿´¶¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é¤â¤¦14Ç¯Á°¡£¤½¤Î¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂ©¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£²ó¡¢Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢1Ç¯´Ö¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¡¢É¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¥¸¥ç¥óËü¼¡Ïº¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡Ý¡£¡Ö¥¸¥ç¥óËü¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º»ä¤Ï¡Ø¥í¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£14ºÐ¤Ç¡¢ÅÚº´¤Î°ìµù»Õ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëü¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¿´Ìö¤ë¤è¤¦¤ÊÌ´¤ÈËÁ¸±¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì´¤äËÁ¸±¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ºÃÀÞ¤äÇº¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¤â¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢´õÍ¤ÊÊª¸ìÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÊª¸ì¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼ã¤¤Êý¤Ë¡¢Ëü¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤Ã¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¿Ê¤àÆ»¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂç»ö¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥¸¥ç¥óËü¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢´¶¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Î¼ã¤¤Êý¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ÂÁ´ÎÎ°è¤Ë¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¿È¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡£
Ì´¤ÈËÁ¸±¡¢Ä©Àï¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥óËü¼¡Ïº¤òÉÁ¤¯¤³¤ÈÄÌ¤¸¡¢¼ã¼Ô¤Î³èÎÏ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£