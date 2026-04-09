ここ数年、対面よりもセルフレジやネットで買い物をする機会が増えたという人は多いのではないでしょうか。そんな時代ならではともいえる衝撃的な実体験を描いた漫画『接客用語が伝わらないお客様』（作・オムニウッチーさん）が、SNSで話題になっています。



【漫画】『接客用語が伝わらないお客様』（全編を読む）

それは、作者が勤める雑貨店でレジを担当していたときの出来事です。10代〜20代前半くらいの若いカップルが来店し、男性が商品を購入しようとしていました。作者が「ありがとうございます！ご自宅用ですか？」と尋ねたところ、男性の表情が一変。「ごじ…え？自宅？どういうこと？」と、接客用語の意味がまったく伝わっていない様子なのです。



すると隣にいた彼女がすかさず「プレゼント用で買う人もいるから、自分用か聞いてるんでしょ」と説明します。男性はようやく理解し、「ご…ご自宅用…デス」と答えました。



続けて作者が「かしこまりました。有料ですが、袋はどうされますか？」と聞くと、これにも男性は再び混乱します。「え？…どうされる？どうって？意味がわかんない」と慌てる男性に、彼女がまたもや「持って帰るのに袋いるのかってこと！買いなよ」とフォローを入れます。



それを聞いた男性は「そういう意味か！マジで何言ってるかわかんないわ」と大汗をかいています。一方、彼女は終始冷静で「普通わかるでしょ」と少し呆れ気味です。



2人のやりとりを前に、作者は静かに見守るしかありませんでした。しかし心の中では「接客用語とかまだ聞き慣れないかな？ストレートに聞けたら伝わるだろうけど、接客業としてそうもいかないからね〜」と、考えていたといいます。



そして、会計を終えて店を出る際、彼女だけが振り返って作者に軽く会釈してくれたそうです。それはおそらく「うちの彼氏がすみません」という意味なのだろうと感じた作者は、彼女のしっかりした対応に感心したそうです。



読者からは「通訳がいてくれてよかった！」や「わかるー！ご自宅用は若い子『いや、外で使います』言いがち！」など驚きと共感の声が寄せられています。そんな同作について作者のオムニウッチーさんに話を聞きました。



店員さんとのやりとり自体あまり経験のない若者が増えてるのかな？

―同作を描こうと思ったきっかけがあれば教えてください。



今はセルフレジも増えてきているし、店員さんとのやりとり自体あまり経験のない若者が増えてるのかな？だから接客用語も伝わらないのかな〜？と色々感じる部分があったので漫画にしてみました。



―反響の中で、特に印象に残っているコメントがあれば教えてください。



若い世代の息子さんを持つフォロワーさんからは、うちの子もこんな感じになりそう！とコメントがあったので、やっぱり若い世代には通じないのかな〜と感じました。



―同作以外で執筆している作品などはありますか？



今、過去に描いた子宮内膜症で入院した話を電子書籍にしようかと思い、描き直してる真っ最中です。



（海川 まこと／漫画収集家）