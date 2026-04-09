ブルネイ国王がオーダーした超ラグジュアリーSUV

2025年夏、米国の自動車オークションサイト「Bring A Trailer」に、とある要人のオーダーで誕生したランボルギーニ「LM002」のステーションワゴンが出品され、話題を呼びました。



LMシリーズの歴史を含め、どんなクルマなのか解説します。

LM002といえばランボルギーニの超高級SUVとして名を残しています。でも、「LM002にワゴンボディなんてあったかしら？」と思う人がいるかもしれません。

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そう、この1986年式LM002ワゴンはノーマルモデルではありません。「ビッザリーニ」の工場長を務めたサルヴァトーレ・ディオマンテによって、1989年に架装されたワンオフモデル。

しかもブルネイのハサナル・ボルキア国王（スルタン）がオーダー（！）したという、由緒正しい一台なのです。

2026年4月現在も在位中のボルキア国王は、稀代のカーコレクターとして知られており、その保有台数はなんと7000台以上といわれています。

通常のLM002は、４枚のドアを持つ密閉式キャビンの後部に４つの簡易的なシートを持つ開放式の荷台を備えていますが、国王がオーダーしたLM002ワゴンでは、リアオーバーハングを延長・キャビン後端の隔壁を撤去、ワゴン風ボディとハイルーフを構築しています。

荷台部分は車内の拡大に用いられ、ベンチシートをコの字のラウンジ風に配置しています。

なおこの個体は、正式にランボルギーニの認証を受けた「公認モデル」となっています。

性能的にはノーマルのLM002と同一ですが、LM002自体が、ウェーバーの６連装キャブレターを備え、450psという高出力を発生する「カウンタック」用5.2リッターV型12気筒DOHC 48バルブ「クワトロバルボーレ」エンジンをフロントに搭載するモンスターSUV。

さらに高性能を求めるユーザーには、なんとボート用の7.2リッターV12エンジンも選べたといいます。駆動方式はフルタイム4WDで、トランスミッションはZF製の５速マニュアルを組み合わせていました。

全長4.9m・全幅2mという大柄な車体ながらも、乗車定員は４名という贅沢すぎる設計も特徴です。車重は2.7tもありますが、最高速度200km／hオーバーを可能としていました。

ド級の高級SUVだけあり、車内は極めて豪華。シートや内装の各部は本革で覆われ、ダッシュボードとドアトリムには木目パネルがあしらわれます。

さらにLM002ワゴンでは、パイオニア製テレビとDVDプレイヤーを収めた後席用コンソール、電動サンルーフなどを追加しています。

ボディカラーは、当初は違う色だったそうですが、現在はシルバーに塗装済み。

国王が手放した後は、BMWやフォルクスワーゲン、スカニアでCEOを務めたベルント・ピシェッツリーダー氏が購入したものの、2012年以降はスウェーデンの女性オーナーが手に入れ、子供たちを学校に送迎するために2024年まで使っていたとのことです。

しかしトータルの走行距離は、わずか1.1万キロという少なさです。

オークションは2025年12月9日に締め切られ、17件の入札があったものの、最低落札額24万ユーロ（約4400万円）に満たず、入札が流れています。

LMってそもそもどんなクルマ？

ではここで、改めてLM002に到るまでの「LMシリーズ」の歴史を簡単に辿りましょう。

今でこそランボルギーニでは「ウルス」というスーパースポーツカー顔負けのSUVを販売していますが、それよりもずっと前に、ランボルギーニは超高級SUVを作り上げていました。それこそが、まさにLM002だったのです。

通常のLM002

しかもその源流は、なんと軍用車でした。

1970年代後半、ランボルギーニは軍用車市場への進出を図り、アメリカ軍から軍用車の設計を依頼されていたモビリティ・テクノロジー・インターナショナル（MTI）と手を組みます。当時のランボルギーニは経営難にあえいでおり、MTIからの声かけを無視できませんでした。

ここで誕生したのが、スーパーカーブームを経た人ならご存知の「チーター」と呼ばれるプロトタイプです。

チーターはクライスラー製の5.9リッターV型8気筒エンジンをミッドに搭載した4WDの高機動車でした。しかしそのレイアウトが仇になり操縦性は劣悪、３速オートマチックによって伝達される180psの最高出力も、重たいチーターには足りないと評されてしまいました。

さらに悪いことに、MTIが行なったチーターの元設計が、FMCという会社が開発していた軍用試作車「XR-311」と酷似しているとして、FMCから訴えられる事態に発展。チーターのプロジェクトは終わりを迎えました。

しかしその後もランボルギーニはこのジャンルを諦めておらず、1981年にはエンジンをAMC製に換えた試作モデル「LM001」を1台だけ製作します。

ところがLM001でもハンドリングが改善されていなかったことから、1982年に試作した「LMA002」では、エンジンをフロントに移動。しかも自社のカウンタック用V12エンジンを搭載したことで、最高出力は一気に330ps超を達成しました。

そして1986年、ついに量産モデルのLM002がデビュー。LM002は、1993年までに300台ほどが生産されました。

このほかLMシリーズには、再び軍用車の正式採用を目指したものの、選定されたVM製3.6リッターディーゼルエンジンのパワー不足でお蔵入りとなった「LM003」や、同じくLM003を名乗りながらも、LM002のモデルチェンジ版としてザガートによってデザインまで起こされた「LM003ボルネオ」も存在しました。

しかしどちらも生産されずじまいでした。

そんなLMシリーズですが、最終的にはLM002の改良版として、7リッターエンジンを搭載して一層の高級化を行なった「LM004」も試作されましたが、こちらも量産されませんでした。

しかしランボルギーニのスーパーSUV計画は、2017年に発表されたクロスオーバーSUVのウルスで花開くこととなりました。

軍用車出自を感じさせるカクカクのボディ、カウンタック用V12エンジンの搭載など、ウルス以上にインパクトがあるLM002。今後もこのようなスーパーSUVが出てくることを期待してやみません。