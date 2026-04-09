気象庁は9日、高温に関する早期天候情報を発表しました。早期天候情報は10年に1度程度起こるおそれがあるときに発表されるものです。それによりますと、4月5日ごろから日本全域で気温が例年と比べ著しく高くなる可能性があるということです。

【写真を見る】西日本が“真っ赤に” 東海・北陸・近畿・中国・四国・九州・奄美 4月15日頃から10年に1度程度の著しい高温のおそれ 近畿は平年差＋2.6℃の可能性【気象庁・早期天候情報 9日発表】

各地域で発表されている「早期天候情報」は以下の通りです。

東海地方

高温に関する早期天候情報（東海地方）

令和８年４月９日１４時３０分 名古屋地方気象台 発表

東海地方 ４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、

１２日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

北陸地方

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年４月９日１４時３０分 新潟地方気象台 発表

北陸地方 ４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、

かなり高い日も多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意し

てください。また、今後の気象情報等に留意してください。

近畿地方

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

令和８年４月９日１４時３０分 大阪管区気象台 発表

近畿地方 ４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、

１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

中国地方

高温に関する早期天候情報（中国地方）

令和８年４月９日１４時３０分 広島地方気象台 発表

中国地方 ４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上



中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、

１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

九州北部地方

高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））

令和８年４月９日１４時３０分 福岡管区気象台 発表

九州北部地方（山口県を含む） ４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上



九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆

われやすいため高く、１１日頃までと１５日頃からはかなり高くなる見込み

です。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

四国地方

高温に関する早期天候情報（四国地方）

令和８年４月９日１４時３０分 高松地方気象台 発表

四国地方 ４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上



四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、

１１日頃までと１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

九州南部・奄美地方

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和８年４月９日１４時３０分 鹿児島地方気象台 発表

九州南部・奄美地方 ４月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすい

ため高い日が多く、かなり高い日も多いでしょう。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。