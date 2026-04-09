G-SHOCKのイメージが強いカシオですが、最近は機械式時計も手がけています。高機能モータースポーツラインのEDIFICE（エディフィス）からリリースされた新作「EFK-110D」も、本格的な機械式時計です。

裏蓋から機械の動きが覗ける

Image: CASIO

搭載ムーブメントは国産のミヨタ製。しかも裏蓋がスケルトンになっていて、ムーブメントの動きを視覚でも楽しめます。特に凝った仕上げ加工がされているわけではありませんが、大型のローターが回転して巻き上がる様子を眺められるのは、メカ好きの心をくすぐります。

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文字盤はシンプルな3針+日付表示。表面には電気鋳造による繊細なテクスチャー加工が施されており、磨き分けを施して光の反射を考慮したバーインデックス、挽き目加工を施したダイアルリングなどで立体感を演出しています。見やすくクセがないデザインなので、ビジネスシーンでも十分使えそう。

ケースは38mmと絶妙に腕なじみのいいサイズ感。ヘアラインとミラーの磨きを使い分けており、なかなかソリッドな雰囲気です。10気圧防水で、自動巻きのパワーリザーブは約42時間と、実用性はまずまずです。文字盤はブラック、ブルー、ホワイトの3色。

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注目すべきは4万9500円という価格でしょう。国産機械式ムーブメントを積んで、5万円を切っているのは素晴らしいコスパです。文字盤などは価格帯以上の高級感を感じさせますし、機械式時計は初めてという人にもオススメできます。今後も、カシオの機械式時計には期待したいところです。

Source: CASIO