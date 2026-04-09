歌手はいだしょうこ（47）が9日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとランチをしたと明かし、2ショットを披露した。

「いつも優しくしてくれる、『若槻千夏ちゃん』との念願のランチに、はじめて行ってきたよ！！」と書き出し、自身とタレントの若槻千夏がケーキを前にした2ショットをアップ。

「しかも、お誕生日のお祝いもしてくれたよ 嬉しかった 優しいねぇ。。。」と感謝。「たくさん話して、いっぱい笑って、本当にあっという間に過ぎてしまった、楽しい時間だった！！ちなっちゃんといると元気パワーをたくさんもらえました」と振り返った。

「自分の気持ちを素直に言ったり、伝えたりするのって、苦手だし難しいけど、でもやっぱり言わなきゃ伝わらないこともあるし、伝える。って大事だな。っておもったよ 人見知りなりに、自分の言葉で一生懸命つたえる。それでいいのだ。それがいいのだ わかってもらえる人には、わかってもらえるからね」と記した。

ハッシュタグでは「はじめてのランチ」「話があうのかな？とか、テンポあうのかな？と思う方もいらっしゃるかもだけど」「ちなっちゃんの器がおっきいし、裏表とかずるいところがないから、そういうとこが私は好きだし、共感できて、お話をしていて、とにかく楽しかった！」などと添えた。

はいだの投稿に、若槻は「めっちゃ楽しかったでぇす」とコメント。フォロワーからは「ランチおめでとうございます」「お二人ともカワイイです」「2人とも好き」といった反響が寄せらえている。