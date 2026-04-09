紗栄子「同じ高校に通っていた」 “大物ロックバンド”との23年越しの絆を告白 ライブ鑑賞報告にファン驚き
タレント・実業家の紗栄子（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。“高校の同級生”のライブ鑑賞を報告し、注目を集めている。
【写真】「自然体で魅力的可愛すぎる〜」同じ高校に通っていた“大物ロックバンド”を明かした紗栄子
紗栄子は、ONE OK ROCKのライブを訪れたことを報告。「同じ高校に通っていたこともあり、かれこれ23年くらい彼らの軌跡を見させていただいてきたけど…」と長年の関係性を明かした。
さらに「みんな本当に本当に本当にかっこよかった」と絶賛。「みんなの生き様に胸が熱くなり、あの日ライブでいただいたエネルギーで、私ももっと頑張ろうという気持ちにさせてもらいました」と感動をつづっている。
また、YOASOBIのパフォーマンスについても「最高に楽しくて、可愛くて…」「心まで浄化される日となりました」と振り返った。
投稿では、那須ファームビレッジでの様子も公開。桜の下での自然あふれる風景や、馬とのふれあい、犬や猫と過ごすリラックスした時間が収められている。
この投稿にファンからは「あーーー、ほんと可愛い！大好き！」「ワンオク歴17年、紗栄子ファン歴23年の私ですが私得でしかないっす」「素敵」「自然体で魅力的可愛すぎる〜」「色んな紗栄子さんをアップしてくれてありがとうございます」といった声が寄せられていた。
【写真】「自然体で魅力的可愛すぎる〜」同じ高校に通っていた“大物ロックバンド”を明かした紗栄子
紗栄子は、ONE OK ROCKのライブを訪れたことを報告。「同じ高校に通っていたこともあり、かれこれ23年くらい彼らの軌跡を見させていただいてきたけど…」と長年の関係性を明かした。
さらに「みんな本当に本当に本当にかっこよかった」と絶賛。「みんなの生き様に胸が熱くなり、あの日ライブでいただいたエネルギーで、私ももっと頑張ろうという気持ちにさせてもらいました」と感動をつづっている。
投稿では、那須ファームビレッジでの様子も公開。桜の下での自然あふれる風景や、馬とのふれあい、犬や猫と過ごすリラックスした時間が収められている。
この投稿にファンからは「あーーー、ほんと可愛い！大好き！」「ワンオク歴17年、紗栄子ファン歴23年の私ですが私得でしかないっす」「素敵」「自然体で魅力的可愛すぎる〜」「色んな紗栄子さんをアップしてくれてありがとうございます」といった声が寄せられていた。