タレントの鈴木紗理奈（48）が8日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にゲスト出演。女性芸人について持論を展開した。

同番組では「北摂vs泉州 食のプロが推すほんまに美味い店ベスト3」を特集。VTRでは泉州エリア出身の「紅しょうが」稲田美紀が登場し、ポツリポツリと漁港からレポートを始めると、スタジオの共演者からは「テンション低い」「取材や思ってんのか」などとイジられた。

その後、焼肉店で食レポを披露した稲田は、ふいに手で顔を覆いながら「ホントにあの…ホンマにつらいことが多かったんです」と告白。困惑するスタッフをよそに「結構大阪で恋愛してしんどい思いをしてたんで、大阪を嫌いになりそうやったんですけど、おいしい料理があるって知れて良かったです」とコメントした。

これを受けて、スタジオの「ロザン」宇治原史規が「東京の、俳優に会えそうなバーがある近くに住んでますから」と、“恋愛体質”という稲田の情報を補足すると、鈴木は「今、絶賛恋をしてるんじゃないですか？このロケの仕方は」とニヤリ。「よゐこの濱口さんも、恋愛すると面白くなくなってたんで」と笑わせながら、「分かります、分かります。恋をしてます」と期待を込めて語っていた。