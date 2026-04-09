NHKは9日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作の制作発表会見を東京・渋谷の同局で行い、漂流の末に米国大陸に初上陸した日本人、ジョン万次郎こと中濱万次郎を主人公とした「ジョン万」に決定、主演は俳優の山崎賢人（31）、脚本は2021年度後期の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏（58）が務めると発表した。19世紀の日米と太平洋を舞台に、歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師の生涯を描く。10年の俳優デビューから18年、山崎は大河初出演にして初主演に挑む。藤本氏は12年「平清盛」以来16年ぶり2回目の大河脚本となる。

吉報が舞い込み、ジョン万次郎資料館（高知県土佐清水市）の土居京一館長は「ニュースで知り、ビックリしました。ウソでしょ、と信じられない気持ち。映画『キングダム』シリーズも好きで山崎さんを拝見していたので、二重の喜びです。うれしくて跳び上がりました」と興奮気味に語った。

08年の大河「篤姫」にジョン万次郎（勝地涼）が登場したことを機に「ジョン万次郎を大河ドラマに」と署名運動がスタートした。高知をはじめ、東京や沖縄でも展開。計約30万件の署名が集まる約18年間の誘致活動が実り“悲願達成”となった。