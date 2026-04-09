2PM日本デビュー15周年記念ライブ、TELASAで独占配信決定【“THE RETURN”in TOKYO DOME】
【モデルプレス＝2026/04/09】TELASAでは、東京ドームにて行われる2PM（トゥーピーエム）の日本デビュー15周年記念公演「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」の5月10日の模様を独占ライブ配信する。
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5月9日・10日の2日間にわたり、東京ドームにて行われる日本デビュー15周年記念公演「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」。TELASAにて最終日となる5月10日の公演を独占ライブ配信することが決定した。
2008年のデビュー以来、確かな歌唱力と高いダンススキル、華麗な肉体美で《野獣系アイドル》として多くのファンを虜にしてきた2PM。2011年には日本デビューも果たし、2016年のメンバー入隊まで数々のアリーナツアーを敢行した。日本デビューから5年の2016年には、2PM第1章を締めくくるステージとして東京ドーム公演を開催。第2章へと向かう6人の姿をHottest（2PMのファン）が見届けた。
兵役を終え、再び活動を本格化させたメンバーたち。精力的に音楽活動や俳優活動、さらにバラエティー番組でも活動を展開しているメンバー、JUN. K（ジュンケイ）、NICHKHUN（ニックン）、TAECYEON（テギョン）、WOOYOUNG（ウヨン）、JUNHO（ジュノ）、CHANSUNG（チャンソン）。そんな6人が《完全体》の2PMとなり、再び東京ドームのステージに立ち、数々のヒット曲や名曲を披露する。（modelpress編集部）
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◆2PM日本デビュー15周年記念公演、TELASAで独占配信
5月9日・10日の2日間にわたり、東京ドームにて行われる日本デビュー15周年記念公演「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」。TELASAにて最終日となる5月10日の公演を独占ライブ配信することが決定した。
◆2PM、10年ぶりの東京ドーム公演
2008年のデビュー以来、確かな歌唱力と高いダンススキル、華麗な肉体美で《野獣系アイドル》として多くのファンを虜にしてきた2PM。2011年には日本デビューも果たし、2016年のメンバー入隊まで数々のアリーナツアーを敢行した。日本デビューから5年の2016年には、2PM第1章を締めくくるステージとして東京ドーム公演を開催。第2章へと向かう6人の姿をHottest（2PMのファン）が見届けた。
兵役を終え、再び活動を本格化させたメンバーたち。精力的に音楽活動や俳優活動、さらにバラエティー番組でも活動を展開しているメンバー、JUN. K（ジュンケイ）、NICHKHUN（ニックン）、TAECYEON（テギョン）、WOOYOUNG（ウヨン）、JUNHO（ジュノ）、CHANSUNG（チャンソン）。そんな6人が《完全体》の2PMとなり、再び東京ドームのステージに立ち、数々のヒット曲や名曲を披露する。（modelpress編集部）
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