「時すでにおスシ！？」初回、キャストクレジットが「遊び心がある」と話題 冒頭5分の“一致”にも「狙ってる？」「最高の小ネタ」注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/09】永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）の第1話が4月7日に放送された。遊び心の溢れた演出に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「時すでにおスシ！？」初回でサプライズ登場した人気芸人
子育てを終え、久しぶりに訪れた “自分の時間”。戸惑いながらも「自分のため」に第二の人生を歩み始めた待山みなと（永作）が飛び込んだのは、おスシを学ぶ“鮨アカデミー”？個性的な仲間たちとの出会いに刺激を受けながら前向きに生きる笑いあり、ロマンスあり、おスシあり、の人生応援ドラマ。この春、新しいことに挑戦するすべての人にエールを送るビタミンドラマとなっている。
第1話では、息子・渚（中沢元紀）が新社会人として実家を巣立ち、“母親”としてではなく自分自身の人生を考え始めたみなとが、友人・磯田泉美（有働由美子）に誘われ、半ば勢いで鮨アカデミーに入学。鋭い眼光で生徒を圧倒する堅物講師・海弥や、多種多様なバックグラウンドを持つクラスメイトと出会い、悩みつつも第二の人生を歩み始める姿が描かれた。
同話ラストでは、キャスト＆スタッフクレジットがまるで寿司屋の品書きのようなデザインで登場。視聴者からは「お品書き風でオシャレ」「ネタが並んでるみたい」「世界観に合っていて素敵」「遊び心がある」と絶賛の声が上がった。
さらに、同話放送をもって、14年前に不慮の事故で亡くなったみなとの夫・航役として、お笑いコンビ・ジャルジャルの後藤淳平の出演が解禁。冒頭5分経たずに、遺影姿として登場し話題となった。直後、みなとの職場であるスーパー「スーパーふくとく」の大きな看板が映し出されると、後藤の相方・福徳秀介を想起する視聴者も続出。「福徳さん思い出さずにはいられない」「ジャルジャルが揃った」「狙ってる？」「最高の小ネタ」といった反響が集まった。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆永作博美主演「時すでにおスシ！？」
子育てを終え、久しぶりに訪れた “自分の時間”。戸惑いながらも「自分のため」に第二の人生を歩み始めた待山みなと（永作）が飛び込んだのは、おスシを学ぶ“鮨アカデミー”？個性的な仲間たちとの出会いに刺激を受けながら前向きに生きる笑いあり、ロマンスあり、おスシあり、の人生応援ドラマ。この春、新しいことに挑戦するすべての人にエールを送るビタミンドラマとなっている。
◆「時すでにおスシ！？」初回、クレジット＆店名に注目集まる
第1話では、息子・渚（中沢元紀）が新社会人として実家を巣立ち、“母親”としてではなく自分自身の人生を考え始めたみなとが、友人・磯田泉美（有働由美子）に誘われ、半ば勢いで鮨アカデミーに入学。鋭い眼光で生徒を圧倒する堅物講師・海弥や、多種多様なバックグラウンドを持つクラスメイトと出会い、悩みつつも第二の人生を歩み始める姿が描かれた。
同話ラストでは、キャスト＆スタッフクレジットがまるで寿司屋の品書きのようなデザインで登場。視聴者からは「お品書き風でオシャレ」「ネタが並んでるみたい」「世界観に合っていて素敵」「遊び心がある」と絶賛の声が上がった。
さらに、同話放送をもって、14年前に不慮の事故で亡くなったみなとの夫・航役として、お笑いコンビ・ジャルジャルの後藤淳平の出演が解禁。冒頭5分経たずに、遺影姿として登場し話題となった。直後、みなとの職場であるスーパー「スーパーふくとく」の大きな看板が映し出されると、後藤の相方・福徳秀介を想起する視聴者も続出。「福徳さん思い出さずにはいられない」「ジャルジャルが揃った」「狙ってる？」「最高の小ネタ」といった反響が集まった。（modelpress編集部）
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