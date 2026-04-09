テクニカルポイント 豪ドル/ドル、前日に大陽線を示現、雲上限を試す テクニカルポイント 豪ドル/ドル、前日に大陽線を示現、雲上限を試す

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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、前日に大陽線を示現、雲上限を試す



0.7129 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7035 現値

0.7031 一目均衡表・雲（上限）

0.7010 一目均衡表・基準線

0.7002 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6978 21日移動平均

0.6959 一目均衡表・転換線

0.6933 10日移動平均

0.6904 一目均衡表・雲（下限）

0.6864 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6855 100日移動平均

0.6827 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6695 200日移動平均



豪ドル/ドルは下降トレンドが終了しており、次の方向性を探る展開。昨日は０．６９６８から０．７０８５に至る大陽線を示現した。終値は０．７０４４だった。現在の０．７０台前半の水準は一目均衡表・雲（上限）０．７０３１を挟んでいる。今後、雲上限の上下どちらに定着するのかどうかがポイントとなろう。

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