テクニカルポイント　豪ドル/ドル、前日に大陽線を示現、雲上限を試す

0.7129　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7035　現値
0.7031　一目均衡表・雲（上限）
0.7010　一目均衡表・基準線
0.7002　エンベロープ1%上限（10日間）
0.6978　21日移動平均
0.6959　一目均衡表・転換線
0.6933　10日移動平均
0.6904　一目均衡表・雲（下限）
0.6864　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6855　100日移動平均
0.6827　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6695　200日移動平均

　豪ドル/ドルは下降トレンドが終了しており、次の方向性を探る展開。昨日は０．６９６８から０．７０８５に至る大陽線を示現した。終値は０．７０４４だった。現在の０．７０台前半の水準は一目均衡表・雲（上限）０．７０３１を挟んでいる。今後、雲上限の上下どちらに定着するのかどうかがポイントとなろう。