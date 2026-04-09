ドル円１５８．９０近辺、ユーロドル１．１６６０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は158.90近辺、ユーロドルは1.1660近辺での推移。ドル円は円安・ドル高方向に振れており、東京早朝の158.49付近を安値に、東京午前には158.95付近まで高値を伸ばした。しかし、159円には届かず、東京午後には158.60台まで一時反落。その後は再び買われて158.90付近に至る動き。



ユーロドルは前日終値1.1663レベルを挟んで1.1651から1.1671までの狭いレンジ取引が続いている。ユーロ円が堅調に推移しており、東京早朝の184.87付近を安値に、足元では高値を185.34付近に伸ばしてきている。



全般的にはドルは小動き。円は円安方向に振れる状況となっている。



USD/JPY 158.91 EUR/USD 1.1661 EUR/JPY 185.30

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