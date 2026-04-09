SPEED・島袋寛子、“記念ショット”添え誕生日を報告「レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」
SPEEDの島袋寛子が8日、自身のインスタグラムを更新。前日7日に42歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「毎年若返ってる気が」42歳の“バースデーショット”を披露した島袋寛子
島袋は「4月7日 42歳になりました」と赤の衣装に身を包んだ2枚の写真を添えて報告。「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます。出会えたすべての皆さまに感謝申し上げます」と、等身大の自分を「レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」と表現して、新たな1年への意気込みを見せた。
さらに、今年はSPEEDとしてデビューしてから30周年という大きな節目。これを記念したライブ「HIROKO SHIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026 -SPEED WAY-」の開催も発表されている。
8月30日からスタートするこの公演は、全編SPEEDの楽曲のみで構成されるという特別なステージとなる。かつてのヒット曲の数々を、現在の歌声で披露する公演として注目が集まっている。
この報告に近藤春菜、佐藤かよ、高橋愛など芸能界からも祝福の声が届いたほか、ファンからは「おめでとう 素敵な1年にしてね いつもありがとう！パワーをありがとう」「レベル42だけど毎年若返ってる気が」「可愛すぎる」「レベル42最強！とってもとってもキレイで可愛いです」「ずっと歌い続けて下さいね」「レベル42もかっこかわいいひろぴでいてね」など、祝福と応援の声が続々と寄せられている。
【写真】「毎年若返ってる気が」42歳の“バースデーショット”を披露した島袋寛子
島袋は「4月7日 42歳になりました」と赤の衣装に身を包んだ2枚の写真を添えて報告。「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます。出会えたすべての皆さまに感謝申し上げます」と、等身大の自分を「レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」と表現して、新たな1年への意気込みを見せた。
8月30日からスタートするこの公演は、全編SPEEDの楽曲のみで構成されるという特別なステージとなる。かつてのヒット曲の数々を、現在の歌声で披露する公演として注目が集まっている。
この報告に近藤春菜、佐藤かよ、高橋愛など芸能界からも祝福の声が届いたほか、ファンからは「おめでとう 素敵な1年にしてね いつもありがとう！パワーをありがとう」「レベル42だけど毎年若返ってる気が」「可愛すぎる」「レベル42最強！とってもとってもキレイで可愛いです」「ずっと歌い続けて下さいね」「レベル42もかっこかわいいひろぴでいてね」など、祝福と応援の声が続々と寄せられている。