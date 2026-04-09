◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)

大谷翔平選手が今季2度目の先発登板に臨み、「出来は良くなかった」と話しつつ6回1失点の好投。自身に勝ち負けはつきませんでした。

大谷選手は初回、2アウト1塁2塁としますが、岡本和真選手を空振り三振に打ち取り、ピンチを切り抜けます。3回に2アウト2塁からヘスス・サンチェス選手のタイムリーツーベースで先制を許しますが、4回以降は1安打に抑え、6回を投げきったところで降板しました。

大谷選手は6回96球を投げ、被安打4、2奪三振、1失点という内容でした。チームは6回にリードを奪い、大谷選手に勝利投手の権利がつきましたが、降板後にチームが勝ち越されたため、勝ち投手とはなりませんでした。

大谷選手は試合後、「出来は良くなかったですけど、責任イニングと球数はしっかり投げられたのでそこは良い状態かな」とコメント。

続けて「状態は悪くはないかなと思います。投げ心地が良くなかった。遠征の最後で多少疲れもありますけど、その中でもそれなりに投げてきたのは良かった」と振り返りました。

3月のワールドベースボールクラシック(WBC)で侍ジャパンとして共に戦った岡本和真選手とも対戦。「連絡もやりとりはするんですけど」と普段の交流を明かしつつ、「マウンドに行ったら誰が相手とかっていうよりは『この選手にはこうやって投げる』っていうただそれだけの作業になってくるので、和真だなとか抑えたいなとか、あまり考えずにやれることしっかりやりたいなと思ってました」と話しました。