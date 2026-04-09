株式会社ミスミグループ本社は2026年4月6日、機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」において、切削加工向けの表面処理として「アロジン処理相当（三価クロム化成処理）」と「不動態化処理」の提供を開始したと発表しました。

航空宇宙業界では特殊な表面処理を伴う部品調達に時間や手間がかかるケースがあるとして、同社は今回の対応拡充によって調達リードタイムの短縮と開発スピード向上を支援するとしています。

【▲ プレスリリースに掲載された切削加工部品の参考画像（Credit: ミスミ）】

航空宇宙分野で使われる表面処理に対応

ミスミによると、航空宇宙業界では宇宙空間のような過酷な環境での使用を前提に、特殊な表面処理が用いられるケースが多いといいます。こうした処理に対応できる加工メーカーは限られており、適切な加工先の選定や品質確認に時間と手間を要することも少なくないとしています。

リリースでは、アルミニウム材については耐食性や塗装・接着下地のために化成皮膜処理が一般的に用いられていると説明。環境や健康面への配慮から、非六価クロム系への移行も進んでいるとしています。また、ステンレス材では、加工時の表面汚染による腐食を防ぐため、不動態化処理の重要性が高まっているといいます。

こうした背景を踏まえ、meviyは切削加工において「アロジン処理相当（三価クロム化成処理）」と「不動態化処理」への対応を始めました。これにより、特殊な表面処理を伴う部品についても、3Dデータのみで短納期調達が可能になるとしています。

角物・丸物が対象 最短5日目出荷にも対応

今回の追加対応の対象サービスは、切削加工の「角物」と「丸物」です。丸物については2026年5月から自動見積もりを開始し、それまでは担当者が見積もりを回答する運用となります。

対象材質はアルミニウム材とステンレス材で、一部材質は対象外です。納期は、アロジン処理相当（三価クロム化成処理）が最短5日目出荷、不動態化処理が最短7日目出荷とされています。

meviyは、機械部品の3DデータをアップロードすることでAIが自動見積もりを行うサービスです。ミスミは今回の機能拡充について、航空宇宙分野における部品調達の効率化を後押しする取り組みのひとつと位置づけています。

文・編集／sorae編集部

参考文献・出典 meviyサービスサイト インフォメーション ミスミ - 航空宇宙業界向けに表面処理を拡充（PRTIMES）