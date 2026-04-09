Wリーグが自由契約選手リスト更新…得点3位のシャンソン・白崎みなみ、アイシンから平末ら一挙7名公示

4月9日、Wリーグは自由契約選手リストを更新。シャンソン化粧品シャンソンVマジックの白崎みなみ、アイシンウィングスからは平末明日香ら7名など一挙15名が新たにリストに公示された。

シャンソン在籍3年目の白崎は、166センチのシューティングガード。今シーズンは28試合すべてに先発出場し、平均14.4得点3.5リバウンド3.6アシストをマークしチームをけん引した。チームはWプレミア6位でプレーオフ進出は逃したものの、個人としてはレギュラーシーズンの得点ランキングでプレミア3位につけている。

ディビジョン入れ替え戦に勝利し、来シーズンのWプレミア残留が決まっているアイシンからは、平均6.2得点を記録した28歳のシューティングガード・平末明日香や世代別日本代表も経験した坂本雅など、7名がリスト入りした。

アイシンとの入れ替え戦に敗れ、Wフューチャー残留となった山梨クィーンビーズからは今シーズンスターターを務めた池田沙紀、ダラーメマレムドイ、片山菜々ら5名が名を連ねた。クラブ公式サイトでは三好青花のみ退団が発表されている。

Wフューチャー優勝でWプレミア自動昇格となった日立ハイテククーガーズからは在籍3シーズン目のパワーフォワード・森岡奈菜未、Wプレミア最下位で自動降格が決まった東京羽田ヴィッキーズからは昨シーズン加入したイベエスターチカンソがリストに公示された。なお、エスターはクラブを通して現役引退を発表している。

自由契約選手リストは、現時点で現所属チームへの選手同意書の提出がない選手が公示され、今後現役引退や他チームへの移籍、自チームへの残留などの可能性がある。

4月9日にリスト入りした選手一覧は以下の通り。

■Wリーグ自由契約選手リスト4月9日公示選手



イベエスターチカンソ（東京羽田ヴィッキーズ）



森岡奈菜未（日立ハイテククーガーズ）



アミラ・ジャネイ・コリンズ（アイシンウィングス）



坂本雅（アイシンウィングス）



平末明日香（アイシンウィングス）



近藤京（アイシンウィングス）



齋藤利恵（アイシンウィングス）



坂本美樹（アイシンウィングス）



大舘真央（アイシンウィングス）



三好青花（山梨クィーンビーズ）



池田沙紀（山梨クィーンビーズ）



出原菜月（山梨クィーンビーズ）



ダラーメマレムドイ（山梨クィーンビーズ）



片山菜々（山梨クィーンビーズ）



白崎みなみ（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）



26得点の大活躍😲#白崎みなみ コートを駆け回り得点を量産‼

前日の勢いそのまま勝利を収める ✨#シャンソン 🆚 #デンソー

🏀大樹生命 #Wリーグ🏀

第12週｜GAME2#バスケットLIVE 配信中📡#みようよWリーグ@wjbl_official@chansonvmagic pic.twitter.com/qRtOy5m1Nt

- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) January 25, 2026

【動画】デンソー戦で26得点を挙げた白崎みなみの果敢なリングアタック

















