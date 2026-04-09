山田コンサルティンググループ<4792.T>がこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の２６０億円から２６６億円（前の期比１６．９％増）へ上振れた一方、営業利益は３８億円から３７億４０００万円（同９．５％減）へ下振れて着地したようだと発表した。



コンサルティング事業で案件受注が良好だったことや、投資事業で投資株式や投資不動産の売却が順調だったことで売上高は計画を上回ったものの、人件費増により販管費の増加が重しとなり営業利益は下方修正した。なお、最終利益は負ののれん発生益を特別利益として計上することから、２７億５０００万円から２８億円（前の期比２．８％減）に上振れて着地した。



出所：MINKABU PRESS