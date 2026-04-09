ホームで完敗もあきらめず…CL準決勝進出に意欲みせるバルサDF「逆転できるチームがあるなら、それは自分たち」
[4.8 欧州CL準々決勝第1戦 バルセロナ 0-2 A・マドリー]
バルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でアトレティコ・マドリーに敗戦。ホームでの黒星となったが、DFロナルド・アラウホは逆転突破への強い自信を口にした。スペイン『マルカ』が伝えている。
バルセロナはホームで行われた第1戦で0-2の敗戦を喫し、ベスト4進出へ厳しい状況に立たされた。試合ではボール保持やシュート数で相手を上回る時間帯もあったが、決定力を欠いた一方、少ないチャンスを確実に決めた相手にリードを奪われた。さらに試合中にはDFパウ・クバルシが退場。数的不利な展開も重なり、ホームで痛い黒星となった。
それでも試合後、アラウホは悲観的な姿勢を見せなかった。第2戦での逆転に強い意欲を示し、「もし逆転できるチームがあるなら、それは自分たちだ」とコメント。過去にも数々の逆転劇を演じてきたクラブの歴史を引き合いに出し、前向きな姿勢を強調した。
また、チームとしての姿勢についても「ポジティブなメンタリティーを持ち続けることが重要」と語り、次戦へ向けて気持ちを切り替える必要性を訴えた。敵地での第2戦は難しい戦いになることを認めつつも、最後まで戦い抜く姿勢を貫く考えを示している。
準々決勝の第2戦は14日にA・マドリーのホームで行われる。
バルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でアトレティコ・マドリーに敗戦。ホームでの黒星となったが、DFロナルド・アラウホは逆転突破への強い自信を口にした。スペイン『マルカ』が伝えている。
バルセロナはホームで行われた第1戦で0-2の敗戦を喫し、ベスト4進出へ厳しい状況に立たされた。試合ではボール保持やシュート数で相手を上回る時間帯もあったが、決定力を欠いた一方、少ないチャンスを確実に決めた相手にリードを奪われた。さらに試合中にはDFパウ・クバルシが退場。数的不利な展開も重なり、ホームで痛い黒星となった。
また、チームとしての姿勢についても「ポジティブなメンタリティーを持ち続けることが重要」と語り、次戦へ向けて気持ちを切り替える必要性を訴えた。敵地での第2戦は難しい戦いになることを認めつつも、最後まで戦い抜く姿勢を貫く考えを示している。
準々決勝の第2戦は14日にA・マドリーのホームで行われる。