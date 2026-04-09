ホームで完敗もあきらめず…CL準決勝進出に意欲みせるバルサDF「逆転できるチームがあるなら、それは自分たち」

ホームで完敗もあきらめず…CL準決勝進出に意欲みせるバルサDF「逆転できるチームがあるなら、それは自分たち」