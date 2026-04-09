【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(9日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
60833.94 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60049.89 ボリンジャー:＋3σ(13週)
58319.99 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58067.16 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57661.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56590.09 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56348.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
56230.18 均衡表雲上限(日足)
55895.32 ★日経平均株価9日終値
55300.38 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55035.17 ボリンジャー:＋1σ(25日)
54945.67 均衡表転換線(週足)
54860.18 13週移動平均線
54105.62 6日移動平均線
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53839.53 75日移動平均線
53722.18 25日移動平均線
53589.45 均衡表基準線(日足)
53491.77 均衡表転換線(日足)
53130.28 ボリンジャー:-1σ(13週)
52938.24 均衡表基準線(週足)
52533.60 26週移動平均線
52409.19 ボリンジャー:-1σ(25日)
51400.38 ボリンジャー:-2σ(13週)
51096.20 ボリンジャー:-2σ(25日)
51063.72 新値三本足陰転値
49783.20 ボリンジャー:-3σ(25日)
49766.82 ボリンジャー:-1σ(26週)
49670.47 ボリンジャー:-3σ(13週)
48264.53 200日移動平均線
47000.04 ボリンジャー:-2σ(26週)
44233.26 ボリンジャー:-3σ(26週)
43284.80 均衡表雲上限(週足)
39694.91 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.44(前日86.51)
ST.Slow(9日) 83.88(前日75.73)
ST.Fast(13週) 41.51(前日43.06)
ST.Slow(13週) 38.42(前日38.93)
［2026年4月9日］
株探ニュース
60833.94 ボリンジャー:＋3σ(26週)
60049.89 ボリンジャー:＋3σ(13週)
58319.99 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58067.16 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57661.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56590.09 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56348.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
56230.18 均衡表雲上限(日足)
55895.32 ★日経平均株価9日終値
55300.38 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55035.17 ボリンジャー:＋1σ(25日)
54945.67 均衡表転換線(週足)
54860.18 13週移動平均線
54105.62 6日移動平均線
53988.11 均衡表雲下限(日足)
53839.53 75日移動平均線
53722.18 25日移動平均線
53589.45 均衡表基準線(日足)
53491.77 均衡表転換線(日足)
53130.28 ボリンジャー:-1σ(13週)
52938.24 均衡表基準線(週足)
52533.60 26週移動平均線
52409.19 ボリンジャー:-1σ(25日)
51400.38 ボリンジャー:-2σ(13週)
51096.20 ボリンジャー:-2σ(25日)
51063.72 新値三本足陰転値
49783.20 ボリンジャー:-3σ(25日)
49766.82 ボリンジャー:-1σ(26週)
49670.47 ボリンジャー:-3σ(13週)
48264.53 200日移動平均線
47000.04 ボリンジャー:-2σ(26週)
44233.26 ボリンジャー:-3σ(26週)
43284.80 均衡表雲上限(週足)
39694.91 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.44(前日86.51)
ST.Slow(9日) 83.88(前日75.73)
ST.Fast(13週) 41.51(前日43.06)
ST.Slow(13週) 38.42(前日38.93)
［2026年4月9日］
株探ニュース