　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

60833.94　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60049.89　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
58319.99　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58067.16　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57661.16　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
56590.09　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56348.17　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
56230.18　　均衡表雲上限(日足)

55895.32　　★日経平均株価9日終値

55300.38　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55035.17　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
54945.67　　均衡表転換線(週足)
54860.18　　13週移動平均線
54105.62　　6日移動平均線
53988.11　　均衡表雲下限(日足)
53839.53　　75日移動平均線
53722.18　　25日移動平均線
53589.45　　均衡表基準線(日足)
53491.77　　均衡表転換線(日足)
53130.28　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52938.24　　均衡表基準線(週足)
52533.60　　26週移動平均線
52409.19　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51400.38　　ボリンジャー:-2σ(13週)
51096.20　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51063.72　　新値三本足陰転値
49783.20　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49766.82　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49670.47　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48264.53　　200日移動平均線
47000.04　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44233.26　　ボリンジャー:-3σ(26週)
43284.80　　均衡表雲上限(週足)
39694.91　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　90.44(前日86.51)
ST.Slow(9日)　　83.88(前日75.73)

ST.Fast(13週)　 41.51(前日43.06)
ST.Slow(13週)　 38.42(前日38.93)

［2026年4月9日］

株探ニュース