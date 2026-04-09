[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1690銘柄・下落1196銘柄（東証終値比）
4月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2940銘柄。東証終値比で上昇は1690銘柄、下落は1196銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが138銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2341> アルバイトＴ 240 +20（ +9.1%）
2位 <6323> ローツェ 3553 +284.0（ +8.7%）
3位 <5856> ＬＩＥＨ 46 +3（ +7.0%）
4位 <402A> アクセルＨＤ 601.3 +31.3（ +5.5%）
5位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
6位 <4005> 住友化 557 +19.8（ +3.7%）
7位 <7735> スクリン 10510 +360（ +3.5%）
8位 <9983> ファストリ 69600 +2150（ +3.2%）
9位 <2809> キユーピー 4200 +124（ +3.0%）
10位 <7649> スギＨＤ 3700 +107.0（ +3.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4422> ＶＮＸ 762.1 -123.9（ -14.0%）
2位 <9560> プログリット 765 -63（ -7.6%）
3位 <9236> ジャパンＭＡ 1200 -56（ -4.5%）
4位 <4829> 日エンター 125 -5（ -3.8%）
5位 <4427> エデュラボ 230 -9（ -3.8%）
6位 <9972> アルテック 272 -10（ -3.5%）
7位 <6814> 古野電 6580 -210（ -3.1%）
8位 <2721> ＪＨＤ 130 -4（ -3.0%）
9位 <3197> すかいらーく 3207.7 -93.3（ -2.8%）
10位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 228.4 -6.6（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 557 +19.8（ +3.7%）
2位 <7735> スクリン 10510 +360（ +3.5%）
3位 <9983> ファストリ 69600 +2150（ +3.2%）
4位 <3382> セブン＆アイ 2130 +33.5（ +1.6%）
5位 <5108> ブリヂストン 3488 +51.0（ +1.5%）
6位 <4324> 電通グループ 2990.7 +38.7（ +1.3%）
7位 <2413> エムスリー 1664.2 +19.2（ +1.2%）
8位 <2502> アサヒ 1642.6 +18.6（ +1.1%）
9位 <4911> 資生堂 3510.3 +38.3（ +1.1%）
10位 <4568> 第一三共 2837.2 +30.7（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4183> 三井化学 1956 -27.5（ -1.4%）
2位 <5706> 三井金属 34357 -413（ -1.2%）
3位 <6361> 荏原 5030.8 -49.2（ -1.0%）
4位 <4689> ラインヤフー 406.4 -3.8（ -0.9%）
5位 <1801> 大成建 16620.5 -129.5（ -0.8%）
6位 <9503> 関西電 2602 -20.0（ -0.8%）
7位 <5801> 古河電 44300 -340（ -0.8%）
8位 <9602> 東宝 1638.7 -11.8（ -0.7%）
9位 <1802> 大林組 3838.5 -26.5（ -0.7%）
10位 <5101> 浜ゴム 6352.7 -42.3（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2341> アルバイトＴ 240 +20（ +9.1%）
2位 <6323> ローツェ 3553 +284.0（ +8.7%）
3位 <5856> ＬＩＥＨ 46 +3（ +7.0%）
4位 <402A> アクセルＨＤ 601.3 +31.3（ +5.5%）
5位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
6位 <4005> 住友化 557 +19.8（ +3.7%）
7位 <7735> スクリン 10510 +360（ +3.5%）
8位 <9983> ファストリ 69600 +2150（ +3.2%）
9位 <2809> キユーピー 4200 +124（ +3.0%）
10位 <7649> スギＨＤ 3700 +107.0（ +3.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4422> ＶＮＸ 762.1 -123.9（ -14.0%）
2位 <9560> プログリット 765 -63（ -7.6%）
3位 <9236> ジャパンＭＡ 1200 -56（ -4.5%）
4位 <4829> 日エンター 125 -5（ -3.8%）
5位 <4427> エデュラボ 230 -9（ -3.8%）
6位 <9972> アルテック 272 -10（ -3.5%）
7位 <6814> 古野電 6580 -210（ -3.1%）
8位 <2721> ＪＨＤ 130 -4（ -3.0%）
9位 <3197> すかいらーく 3207.7 -93.3（ -2.8%）
10位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 228.4 -6.6（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 557 +19.8（ +3.7%）
2位 <7735> スクリン 10510 +360（ +3.5%）
3位 <9983> ファストリ 69600 +2150（ +3.2%）
4位 <3382> セブン＆アイ 2130 +33.5（ +1.6%）
5位 <5108> ブリヂストン 3488 +51.0（ +1.5%）
6位 <4324> 電通グループ 2990.7 +38.7（ +1.3%）
7位 <2413> エムスリー 1664.2 +19.2（ +1.2%）
8位 <2502> アサヒ 1642.6 +18.6（ +1.1%）
9位 <4911> 資生堂 3510.3 +38.3（ +1.1%）
10位 <4568> 第一三共 2837.2 +30.7（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4183> 三井化学 1956 -27.5（ -1.4%）
2位 <5706> 三井金属 34357 -413（ -1.2%）
3位 <6361> 荏原 5030.8 -49.2（ -1.0%）
4位 <4689> ラインヤフー 406.4 -3.8（ -0.9%）
5位 <1801> 大成建 16620.5 -129.5（ -0.8%）
6位 <9503> 関西電 2602 -20.0（ -0.8%）
7位 <5801> 古河電 44300 -340（ -0.8%）
8位 <9602> 東宝 1638.7 -11.8（ -0.7%）
9位 <1802> 大林組 3838.5 -26.5（ -0.7%）
10位 <5101> 浜ゴム 6352.7 -42.3（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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