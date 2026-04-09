　4月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2940銘柄。東証終値比で上昇は1690銘柄、下落は1196銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが138銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2341>　アルバイトＴ　　　　240　　 +20（　+9.1%）
2位 <6323>　ローツェ　　　　　 3553　+284.0（　+8.7%）
3位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　 46　　　+3（　+7.0%）
4位 <402A>　アクセルＨＤ　　　601.3　 +31.3（　+5.5%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　+0.4（　+4.4%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　　557　 +19.8（　+3.7%）
7位 <7735>　スクリン　　　　　10510　　+360（　+3.5%）
8位 <9983>　ファストリ　　　　69600　 +2150（　+3.2%）
9位 <2809>　キユーピー　　　　 4200　　+124（　+3.0%）
10位 <7649>　スギＨＤ　　　　　 3700　+107.0（　+3.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　762.1　-123.9（ -14.0%）
2位 <9560>　プログリット　　　　765　　 -63（　-7.6%）
3位 <9236>　ジャパンＭＡ　　　 1200　　 -56（　-4.5%）
4位 <4829>　日エンター　　　　　125　　　-5（　-3.8%）
5位 <4427>　エデュラボ　　　　　230　　　-9（　-3.8%）
6位 <9972>　アルテック　　　　　272　　 -10（　-3.5%）
7位 <6814>　古野電　　　　　　 6580　　-210（　-3.1%）
8位 <2721>　ＪＨＤ　　　　　　　130　　　-4（　-3.0%）
9位 <3197>　すかいらーく　　 3207.7　 -93.3（　-2.8%）
10位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　228.4　　-6.6（　-2.8%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　　557　 +19.8（　+3.7%）
2位 <7735>　スクリン　　　　　10510　　+360（　+3.5%）
3位 <9983>　ファストリ　　　　69600　 +2150（　+3.2%）
4位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2130　 +33.5（　+1.6%）
5位 <5108>　ブリヂストン　　　 3488　 +51.0（　+1.5%）
6位 <4324>　電通グループ　　 2990.7　 +38.7（　+1.3%）
7位 <2413>　エムスリー　　　 1664.2　 +19.2（　+1.2%）
8位 <2502>　アサヒ　　　　　 1642.6　 +18.6（　+1.1%）
9位 <4911>　資生堂　　　　　 3510.3　 +38.3（　+1.1%）
10位 <4568>　第一三共　　　　 2837.2　 +30.7（　+1.1%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4183>　三井化学　　　　　 1956　 -27.5（　-1.4%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　34357　　-413（　-1.2%）
3位 <6361>　荏原　　　　　　 5030.8　 -49.2（　-1.0%）
4位 <4689>　ラインヤフー　　　406.4　　-3.8（　-0.9%）
5位 <1801>　大成建　　　　　16620.5　-129.5（　-0.8%）
6位 <9503>　関西電　　　　　　 2602　 -20.0（　-0.8%）
7位 <5801>　古河電　　　　　　44300　　-340（　-0.8%）
8位 <9602>　東宝　　　　　　 1638.7　 -11.8（　-0.7%）
9位 <1802>　大林組　　　　　 3838.5　 -26.5（　-0.7%）
10位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6352.7　 -42.3（　-0.7%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース