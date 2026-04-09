4月9日までに、モデルで女優の黒木メイサがInstagramを更新。プライベートショットを公開したが、その写真が話題となっている。

黒木は、《最近のいろいろ》とつづり、複数の写真を投稿。食事の様子や、コーヒーを手に持ち、笑顔を見せる写真など、さまざまなプライベートショットを載せた。

そのなかで、ある写真に注目が集まっていた。

「黒木さんは、1枚めに夜の桜並木をバックに、眼鏡をかけ、黒いコートを羽織った横顔の写真を投稿しました。髪をひとつに束ねて、ラフな装いを披露していますが、この写真の撮影場所が、彼女と熱愛が噂された格闘家の三浦孝太さんがInstagramに投稿した写真とリンクしているのです」（芸能ジャーナリスト）

三浦は3月29日のInstagramで《A Weekend of Love》と綴り、黒木と同じく夜の桜並木でのプライベートショットを投稿していた。さらに、背景のマンションが同じことから、撮影された場所も同じだと思われるショットとなっているのだ。

「熱愛が発覚した際、2025年9月に原宿で仲よく買い物デートをする様子や、12月に手つなぎデートをする様子が報じられました。それ以降、2人はInstagramをお互いに『いいね』し合っており、仲むつまじい関係性が垣間見えています。

さらに、黒木さんが3月28日に投稿したカフェでの食事風景も、三浦さんが同時期にInstagramで似たショットを公開していたのです（現在は削除）。当時も、ファンは写真の類似に気づいて反応しており、順調な交際の匂わせとされてきました」（同前）

黒木は、2012年に結婚した元KAT-TUNの赤西仁と、2023年12月に離婚。現在は、2人の子の母として、仕事と育児を両立しているが、プライベートも充実しているようだ。

「熱愛について、双方の事務所は『仲よくさせていただいている』と交際を否定せず、事実上、交際を認めた形となりました。年上が好きという三浦さんですから、14歳上の黒木さんにゾッコンなのでしょう。その2人の愛はいまも順調に育まれているようです」（同前）

令和の年の差カップルは、順風満帆なプライベートを過ごしているようだ。