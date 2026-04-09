4月8日、『週刊文春』の公式Xが、女優・小芝風花が2024年1月に放送されたドラマ『大奥』（フジテレビ系）の撮影時、人気男性アイドルから熱心に口説かれていたと投稿。

具体的な名前は明かされていないものの、出演者の顔ぶれから “該当者” が絞り込まれる状況となり、X上ではさまざまな憶測が飛び交っている。

小芝をめぐっては、4月1日に『文春オンライン』で俳優・小関裕太との熱愛が報じられたばかり。今回の報道はその続報と受け止める向きもあり、過去の撮影現場でのエピソードが改めてクローズアップされる形となった。

「好意を寄せたアイドルとして名前があがっているのは、『大奥』に出演していた亀梨和也さんとSnow Manの宮舘涼太さんです。実質的に “二択” のような状態になっており、ファンの間で特定作業のような動きが起きています。実際にXでも、“そのどちらかしかいないのでは？” と指摘する声が多く寄せられています」（芸能ジャーナリスト）

なかでも宮舘については、2月25日に日本テレビ・黒田みゆアナウンサーとの交際が『女性セブンプラス』で報じられたばかりで、タイミングの近さもあって関心が高まっている。

「亀梨さんについては、当時すでに女優・田中みな実さんとの関係が取り沙汰されていたため、可能性は低いのではないかと見る向きもあります。

一方で、宮舘さんは直近での熱愛報道もあり、状況的に結びつけて考えられやすいのでしょう。ただ、いずれもあくまで推測の域を出ない話です」（前出・芸能ジャーナリスト）

さらに、一部では小芝と黒田アナウンサーの雰囲気が似ているとの指摘もあり、好みのタイプという観点から結びつける見方も出ている。

「独身である以上、恋愛感情を持つこと自体は問題ではありません。ただ、トップアイドルであればあるほど私生活の印象が活動に影響する側面は否定できず、女性関係の話題が相次ぐことに懸念の声が出るのも無理はありません」（前出・芸能ジャーナリスト）

今回の報道がどこまで正しいのか真偽は不明だが、“舘様” をめぐって外野からさまざまな声が広がっているのは間違いない。