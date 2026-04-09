自分好みにカスタマイズできるはずの注文住宅で後悔！？

インターネットリサーチなどに従事するＮＥＸＥＲは、注文住宅工務店クラヴィス（本社・鳥取県倉吉市）との共同調査で、注文住宅を建てたことがある全国の男女１６１人を対象に「建てた後の満足度と後悔」についてのアンケートを実施。９日、その結果を発表した。

注文住宅を建てた結果、「とても満足している」が３５.４％、「やや満足している」が５２.８％となり、９割近くが自由設計に満足感を味わった結果に。一方の「あまり満足していない」の１１.８％からは「吹き抜けで、生活音がうるさい」「住んでみて後悔を発見したから」「間取りが少々狭かった」と実際に住んでみないと分からないことを理由に挙げる人も。

満足度が高い中でも、注文住宅を建てた後「こうすればよかった」と後悔したことがあるかに関しては「ある」が３８.５％もいた（「ない」６１.５％）。後悔した点で最も多かったのは「間取り」で３７.１％。次いで「断熱性・気密性」が３３.９％、「コンセントの数や位置」が２９.０％だった。

後悔した原因は「情報収集が不足していた」で４０.３％で最多。「完成後の生活を具体的に想像できていなかった」が２５.８％、「予算に制限があった」２４.２2％と続いた。

これから注文住宅を建てる人へのアドバイスには「まめに連絡できる担当者を選んだほうがよい。仕事ができる担当者でないと、伝えたことも忘れられるし、業者に伝えてくれていないことがあるので」（３０代・女性）、「自分の好みと予算内のバランスをきちんととること」（４０代・女性）「２０年後、３０年後を考えて設計すること。介護のことも考えて車いすで移動できるフローリングにしておいた方がいい。和室は使わなくなるから。畳の処分が困る」（６０代・男性）などの意見があった。