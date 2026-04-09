水戸がブラジルからパトリッキを期限付きで獲得した

水戸ホーリーホックは4月9日、ブラジルのマドゥレイラECからFWパトリッキが期限付き移籍で加入することを正式発表した。

移籍期間は今年6月30日までで、背番号は「20」に決定した。

現在27歳のパトリッキは、母国ブラジルのインテルナシオナルなどでキャリアを積み、韓国の金海FCやベトナムのホーチミン・シティFCなど、アジアでのプレー経験も豊富だ。

180センチ、88キロという恵まれた体格を誇るストライカーは、クラブを通じて「日本、そして水戸ホーリーホックという素晴らしいクラブでプレーする機会をいただき、感謝しています。J1という最高の舞台で、ゴールを量産して、チームの目標達成のために自分の持てる力を全て出し切りたいと思います」と意気込みを語っている。

なお、プロフィール上の身長・体重がかつてJリーグで旋風を巻き起こした名フォワードを彷彿とさせることもあり、その圧倒的なフィジカルに注目が集まっている。

SNS上では「180センチ88キロはほぼウェズレイなんよ」「噂の重戦車きたか」「太腿の太さがヤバい」「ムキムキ系きたな」「またもエグいの来たな」「すごく強そう」「ちょっとビックリ」「噂は本当だったか」「太腿がスゴいな！」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）