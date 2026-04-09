サッカー女子U−20（20歳以下）韓国代表が北朝鮮に0−5で大敗した。

パク・ユンジョン監督が率いる女子U−20韓国代表は8日、タイのパトゥムターニースタジアムで行われた2026アジアサッカー連盟（AFC）U−20女子アジアカップのグループリーグB組第3戦で北朝鮮に0−5で敗れた。

北朝鮮のFWパク・オクを防げなかった。パク・オクは前半37分に先制ゴールをアシストし、前半終盤に2得点した。韓国は後半にもパク・イルシムとホ・ギョンにゴールを許した。後半21分、北朝鮮のチェ・チョングムは韓国チョン・シウともつれて倒れる際、足で蹴ってイエローカードを受けた。

この日の試合は2連勝中の両チームが組1・2位を決める順位決定戦だった。2勝1敗（勝ち点6）となったB組2位の韓国はA組2位のタイと12日に準々決勝を行う。A組1位（勝ち点9）の北朝鮮はC組2位のオーストラリアと対戦する。

同年齢代表の試合で韓国は北朝鮮に4連敗、対戦成績は1勝7敗となった。2024年大会の準決勝では0−3で敗れた。2024年のU−17女子アジアカップとFIFAU−17女子ワールドカップ（W杯）で優勝したメンバーが主軸の北朝鮮はU−20女子アジアカップ2連覇と通算3度目の優勝に挑戦する。