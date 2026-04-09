伊那市に住む80代の男性が、7491万円相当の金貨79枚をだまし取られる被害に遭っていたことが分かりました。



電話でお金詐欺の被害に遭ったのは、伊那市に住む80代の男性です。警察によりますと今年2月下旬、男性の自宅に通信事業者を名乗る男から「あなた名義で契約されている携帯電話の利用を停止します」などと電話がありました。



その後、警察官や検察官を名乗る相手から電話で「あなた名義の口座が資金洗浄に使われている」「取り調べをする必要がある」「資金調査を行うので、あなたの口座を教えてください」「無実を証明するために、金のコインを購入してください」「捜査員が取りに行くので、コインを外に置いてください」などと言われ、3月中旬、自宅敷地内に購入した7491万円相当の金貨79枚を置き、取りにきた者にだまし取られました。



その後、男性の行動を不審に思った家族が警察に相談し、被害に気付いたということです。



警察では、知らない電話番号や非通知の電話には出ない、警察官や検察官が事件捜査で現金や金品を要求することはない、電話でお金などを要求されたら、一人で判断せず、家族や地元警察、警察相談専用電話（♯9110）に相談するなど被害防止を呼び掛けています。