◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)

ドジャースは大谷翔平選手が先発登板。6回1失点の好投でリードを作った状態で降板しましたが、チームは終盤に逆転を許し敗れました。

両チーム無得点の3回、大谷選手はブルージェイズのヘスス・サンチェス選手にタイムリーツーベースヒットを許し、1点を先制されます。それでもドジャースは4回にフレディ・フリーマン選手のタイムリーで同点に追いつくと、6回にテオスカー・ヘルナンデス選手の犠牲フライで勝ち越し、ドジャースがリードを奪います。

大谷選手は6回を投げきったところで降板。96球で被安打4、2奪三振1失点と粘りの投球を見せ、今季2勝目の権利を得ました。

ドジャースは7回にも追加点を挙げて2点のリードとしますが、直後に大谷選手に代わって登板したジャック・ドライヤー投手が1アウト1塁2塁のピンチを招くと、2者連続タイムリーヒットを許し同点に追いつかれます。

8回にはベン・カスペリアス投手がマウンドに上がりますが、1アウト1塁3塁のピンチとすると、1塁ランナーが盗塁を試みた際にキャッチャーのウィル・スミス選手の送球が乱れ、その間に3塁ランナーがホームに生還。ブルージェイズに勝ち越しを許しました。

ドジャースは9回に1アウト1塁2塁のチャンスを作りますが、後続が凡退。大谷選手には勝ち負けがつかず、チームの連勝は「5」で止まりました。