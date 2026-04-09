気象庁によりますと、西日本ではきょう（９日）夜～あす（１０日）にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。

【画像をみる】中国・四国地方 9日（木）～14日（火）3時間ごとの雨風シミュレーション

あす（１０日）にかけて低気圧が発達しながら黄海から日本海に進み、前線が本州付近を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、９日夜から１０日にかけて、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定になるということです。

［防災事項］

西日本では９日夜から１０日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

9日（木）

【中国地方】

広島県は、湿った空気や前線の影響で雨が降る見込みです。



岡山県は、湿った空気や前線の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。



山口県は、低気圧や前線の影響により雨で、雷を伴う所があるでしょう。



鳥取県は、湿った空気や前線の影響で曇り、夕方から雨が降るでしょう。



島根県は、湿った空気や前線の影響で、雨が降るでしょう。夜遅くは雷を伴う所がある見込みです。

【四国地方】



香川県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨となるでしょう。



愛媛県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨となるでしょう。



高知県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨となるでしょう。



徳島県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨となるでしょう。

１０日（金）

広島県は、前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎにかけて雨が降り、南部では激しく降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



岡山県は、前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降る所がある見込みです。



山口県は、低気圧や前線の影響により雨で雷を伴い激しく降る所がありますが、次第に曇りとなるでしょう。



鳥取県は、前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。



島根県は、前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降る所がある見込みです。

【四国地方】

香川県は、前線や低気圧の影響で雨となりますが、夕方からは曇る見込みです。明け方から夜のはじめ頃にかけて雷を伴う所があるでしょう。



愛媛県は、前線や低気圧の影響で雨や雷雨となり、南予では明け方から昼前にかけて激しく降る所がある見込みです。



高知県は、前線や低気圧の影響で雨や雷雨となり、朝から昼前にかけて非常に激しく降る所がある見込みです。



徳島県は、前線や低気圧の影響で概ね雨となり、朝から昼前にかけて雷を伴い激しく降る所がある見込みです。

１１日（土）

１２日（日）

１３日（月）

１４日（火）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨を予想する傾向があるため、局地的には雨が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。