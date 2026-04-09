福岡出身のイラストレーター 火曜びが、個展『クリエイト＆コネクト～CREATE&CONNECT～』を4月11日から24日に福岡のCARBON COFFEE FUKUOKAにて開催。また、5月に大阪のCARBON COFFEE OSAKAにて本展の巡回開催も決定した。

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火曜びは、今っぽさと80～90年代のノスタルジーを感じるニューレトロな作風で、世界的ストリートブランドへのイラスト提供やアーティストのMVイラストなど、ファッション、音楽、ライフスタイルなどジャンルを横断して手がけている。昨年開催した個展の第2弾となる本展では、前回のテーマを引き継ぎながら、新作アートの展示やグッズ販売を行うほか、似顔絵イベントも行う。

また、本展では展示作品に加え、オリジナルグッズも販売。ステッカー（全6種）やTシャツ、折りたたみ両面ミラーなど、本展のアートをモチーフにしたアイテムがラインナップされており、作品の世界観を日常でも楽しむことができる。

＜火曜び コメント＞

目は情報を共有する手段の一つ。人物を描く作業で目を描くことがとくに好きなので、今回の作品は可愛いくて特徴のある目をただ可愛いだけではなく、見たもの / シーン / ポジティブなモチーフをイメージし、私なりのキュートで表現・創造しました。いろんな人に見てもらい、ハッピーを共有できたら嬉しいです。そして今回、福岡・大阪で第2弾の開催が決定したことをとても嬉しく思っています。新たに描き下ろした作品にも、前回と同様に細かなこだわりをたっぷり込めました。さらに、これまでとは少し違う角度から楽しめる作品も新たに追加しているので、また新鮮な気持ちで見ていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）