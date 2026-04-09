「抑える力がないのは一目瞭然だった」大谷翔平の勝ち星を消した左腕…起用法にファン怒り「ロバーツのひどい采配だ」「ろくなことにならないのはわかってたよ」
ドライヤーは同点打を浴び、大谷の勝ち星を消してしまった(C)Getty Images
ドジャースが現地時間4月8日、敵地でのブルージェイズ戦に3−4で敗れた。
先発した大谷翔平が6回4安打1失点と好投したが、2点リードで迎えた7回に2番手で登板したジャック・ドライヤーが誤算だった。
【動画】2番手の救援左腕ドライヤーがブルージェイズ打線に打ち込まれた
地元紙『Orange County Register』のビル・ブランケット記者は自身のXで「7回、ジャック・ドライヤーがピンチを招いた。1つの四球と2本のヒットでブルージェイズに1点を返され、3-2と1点差に詰め寄られた」と伝えた。
ドライヤーはジョージ・スプリンガーに適時二塁打を許すと、一死二、三塁となってドールトン・バーショに同点適時打を浴びて、3−3となり、大谷の勝ち星を消してしまった。
8回には4番手のベン・カスペリアスが一死一、三塁のピンチでブランドン・バレンズエラを迎え、二盗阻止を試みた捕手ウィル・スミスの悪送球で三塁走者が生還して勝ち越しを許してしまった。
SNS上では同点打を浴びたドライヤーに対し「スプリンガーを迎える場面で、トライネンを投入しなかったのは解せない」「ロバーツのひどい采配だ」「ろくなことにならないのはわかってたよ」「打者3人と対戦した時点で、ドライヤーに抑える力がないのは一目瞭然だった」といったコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。