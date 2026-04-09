「抑える力がないのは一目瞭然だった」大谷翔平の勝ち星を消した左腕…起用法にファン怒り「ロバーツのひどい采配だ」「ろくなことにならないのはわかってたよ」

ドライヤーは同点打を浴び、大谷の勝ち星を消してしまった(C)Getty Images

ドジャースが現地時間4月8日、敵地でのブルージェイズ戦に3−4で敗れた。

先発した大谷翔平が6回4安打1失点と好投したが、2点リードで迎えた7回に2番手で登板したジャック・ドライヤーが誤算だった。

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地元紙『Orange County Register』のビル・ブランケット記者は自身のXで「7回、ジャック・ドライヤーがピンチを招いた。1つの四球と2本のヒットでブルージェイズに1点を返され、3-2と1点差に詰め寄られた」と伝えた。

ドライヤーはジョージ・スプリンガーに適時二塁打を許すと、一死二、三塁となってドールトン・バーショに同点適時打を浴びて、3−3となり、大谷の勝ち星を消してしまった。