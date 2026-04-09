テレビ局を退社してフリーになったアナウンサーが、雰囲気ガラリなモデル姿をアップした。

９日までに自身のインスタグラムに「春はイメチェン。やうやう短くなりゆく襟足」とつづったのは、１月末をもってＡＢＣテレビを退社した東留伽アナウンサー。

「つまりショートおすすめだよって話です！！甘くもクールにもなる。知的で色気も出せる。そしてセットも楽！乾くの一瞬！！片手で洗える！！（？）ショートにしてアナウンサー試験も突破できたので私の人生にとってはご利益的髪型でもある」と明かし、「私はヘアモデルに初挑戦でした。照れが抜けない。笑 またお願いします！！」と撮影ショットを掲載した。

憂いを帯びた目線をカメラに送り、春らしいノースリーブでワキ見せも。フォロワーは「るかちゃん可愛いーっ！！」「うわぁー留伽ちゃんめちゃくちゃ綺麗です」「春のイメチェン素敵です」「ベッピンさん」「ドラマに出演するんじゃないですか」「日に日に可愛くなってない？」「美し過ぎて溜息が出ます」「アナウンサー時代とは表情がすっかり変わりましたね 艶っぽくなり、グーです」「クールビューティーさが増し増し」と見ほれていた。

東アナは２０年にＡＢＣ入社後、同年１０月に人気旅番組「朝だ！生です旅サラダ」にレギュラーとして出演。２３年８月に「旅サラダ」を卒業し、自身のＳＮＳで「９月からお仕事をお休みし、フランスに留学します。学校に通いながら芸術や語学など様々なことを学んでいく予定です」と報告し休職。昨年４月には同局の情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）のアシスタントに就任。１月２６日にＳＮＳで「１月末をもって朝日放送テレビ株式会社を退社することとなりました」と報告していた。２月中旬から大手芸能事務所「サンミュージック」入り。東京大学大学院で美学芸術学研究室に所属している。