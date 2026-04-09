『旬感LIVE とれたてっ！』橋本和花子アナ、ノースリでビール楽しむ姿「X始めました！拡散お願いします」
カンテレの橋本和花子アナウンサー（27）が8日、自身のXアカウントを開設した。
【写真】カンテレ橋本和花子アナ、X初投稿でビールをグビグビ
初の投稿では「X始めました！拡散お願いします」と第一声。「関西テレビアナウンサーの橋本和花子です 仕事面では野球実況や、とれたてっ！の衣装を、プライベートは好きな海外旅行の思い出話などを綴れたらと思っています」と自己紹介した。
そして、タンクトップ姿で大きなビールジョッキをおいしそうに飲むショットを添え、「写真は去年行ったバルセロナでのビール。スペインが最高だった話、またさせてください!!」と伝えた。
橋本アナは、神戸大学出身で2021年に入社。学生時代はバトントワリング部で活躍。フジテレビ系列の『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後13：50）や『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00）などに出演するほか、スポーツも担当し、プロ野球実況の実績もある。
【写真】カンテレ橋本和花子アナ、X初投稿でビールをグビグビ
初の投稿では「X始めました！拡散お願いします」と第一声。「関西テレビアナウンサーの橋本和花子です 仕事面では野球実況や、とれたてっ！の衣装を、プライベートは好きな海外旅行の思い出話などを綴れたらと思っています」と自己紹介した。
そして、タンクトップ姿で大きなビールジョッキをおいしそうに飲むショットを添え、「写真は去年行ったバルセロナでのビール。スペインが最高だった話、またさせてください!!」と伝えた。
橋本アナは、神戸大学出身で2021年に入社。学生時代はバトントワリング部で活躍。フジテレビ系列の『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後13：50）や『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00）などに出演するほか、スポーツも担当し、プロ野球実況の実績もある。