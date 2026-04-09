「マスターズ」前日の名物イベント B・デシャンボーのキャディを務めた人気コメディアンが放った一打にギャラリーからは大きな拍手と笑いが…
ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。今季最初の海外メジャー「マスターズ」のパー3コンテストで、キャディを務めた人気コメディアンで俳優のケヴィン・ハート（米国）がギャラリーからの喝采を浴びた「一打」を動画で投稿した。
【動画】さすがは人気コメディアン 失敗しても大歓声！
「マスターズ」前日の名物イベントとなっているパー3コンテスト。選手は家族や子供をキャディに、和やかな雰囲気でプレーを楽しむ。この日、ブライソンのキャディを務めた人気コメディアンには、池越えホールに登場した時にもギャラリーからさかんに声が掛けられていた。いざアドレスに入ると、ハートは「オレには1打以上はいらないよ、ブライソン」「1打で十分だ」と自信満々。さらに「オレはそれを達成させるために出来ているんだ！」と言うと、ギャラリーからは思わず笑いがこぼれていた。デシャンボーから「カップに一発で入れちゃってよ」と言われて放った一打だったが、ボールは池の半分までも飛ばずにポチャン。ギャラリーからは大きな拍手が沸き起こった。ハートは歓声にこたえるように両手を挙げると、デシャンボーが駆け寄り抱き上げる。このシーンだけは、まるでホールインワンを達成したかのようだった。投稿を見たファンからは、「ケヴィンがキャディって最高だね」「あの大観衆はプレッシャーになるよね」「ケヴィン・ハートではなくケヴィン・ハザードだ」とのコメントや、涙を流して笑い転げる絵文字が次々に寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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