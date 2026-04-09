「投票してね！」風間俊介・超特急も参加を呼びかけ、LINEマンガ13周年で“推しマンガ総選挙”開催
LINEマンガがきょう9日、サービス開始13周年を記念した参加型企画「推しマンガ総選挙」を開始した。投票期間は4月22日まで。
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同企画は、ユーザーがテーマごとに“推しマンガ”へ投票するイベントで、全13テーマを用意。俳優の風間俊介が選んだ「心に刺さった名言マンガ」や、ダンス＆ボーカルグループ超特急のアロハ、リョウガが考案した「展開が超特急なマンガ」など、著名人が関わるテーマもある。
風間俊介は「13テーマに沿って自分の好きな作品を挙げていくことは、自分のマンガ史を振り返ることになると思います。ぜひ、それぞれのテーマに当てはまる作品を探してみてください」とコメント。著名人の推薦を参考に、自分だけの“推しマンガ”を探す楽しみも広がる。
投票は各テーマにつき1日1回可能。参加者には1回ごとにマンガコインが付与され、期間中すべてのテーマに毎日投票すると最大182コインを受け取れる。また、抽選で130人に13,000コインが当たるほか、SNS連動のキャンペーンも実施する。
ダンス＆ボーカルグループ超特急のアロハ、リョウガも参加を呼びかけており、アロハは「1人13回投票してね！」、リョウガは「面白そうなのあったら、僕も読もッ☆」とそれぞれコメント。ユーザーが気軽に楽しめる雰囲気を作っている。
テーマは「伏線回収がすごいマンガ」「1話目で心をつかまれたマンガ」「5巻以内で楽しめるマンガ」など多岐にわたり、ユーザーの読書体験を軸にした設計が特徴。結果は5月1日に発表される予定だ。
あわせて同社は、無料話増量やガチャ企画など複数の記念キャンペーンも展開。日常的な利用を促しつつ、ユーザー参加型イベントによってコミュニティの活性化を図る。
「LINEマンガ」は2013年に国内でサービスを開始。現在は縦スクロール形式のデジタルコミック「ウェブトゥーン」を含む多様な作品を展開し、マンガアプリとして国内最大級の規模に成長している。グローバルでも月間利用者数は約1億6,000万人規模に達している。
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同企画は、ユーザーがテーマごとに“推しマンガ”へ投票するイベントで、全13テーマを用意。俳優の風間俊介が選んだ「心に刺さった名言マンガ」や、ダンス＆ボーカルグループ超特急のアロハ、リョウガが考案した「展開が超特急なマンガ」など、著名人が関わるテーマもある。
投票は各テーマにつき1日1回可能。参加者には1回ごとにマンガコインが付与され、期間中すべてのテーマに毎日投票すると最大182コインを受け取れる。また、抽選で130人に13,000コインが当たるほか、SNS連動のキャンペーンも実施する。
ダンス＆ボーカルグループ超特急のアロハ、リョウガも参加を呼びかけており、アロハは「1人13回投票してね！」、リョウガは「面白そうなのあったら、僕も読もッ☆」とそれぞれコメント。ユーザーが気軽に楽しめる雰囲気を作っている。
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あわせて同社は、無料話増量やガチャ企画など複数の記念キャンペーンも展開。日常的な利用を促しつつ、ユーザー参加型イベントによってコミュニティの活性化を図る。
「LINEマンガ」は2013年に国内でサービスを開始。現在は縦スクロール形式のデジタルコミック「ウェブトゥーン」を含む多様な作品を展開し、マンガアプリとして国内最大級の規模に成長している。グローバルでも月間利用者数は約1億6,000万人規模に達している。
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