◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)

ドジャースの大谷翔平選手は今季2度目の二刀流で6回1失点で勝ち負けつかず。大谷選手がの帽子には「MR」の文字が記され、チームメートに対する敬意を語りました。

ドジャースで共にプレーするミゲル・ロハス選手の父親が亡くなり、それを受けロハス選手は前日のブルージェイズ戦を欠場しました。それでもロハス選手はこの日の試合で「9番・ショート」で復帰。5回に好守備を見せ、7回には2塁からの激走でホームに生還して追加点を挙げるなど躍動しました。

大谷選手はロハス選手について、「本人はもちろん辛いと思いますけど、それでもこうやってグラウンドに来てプレーして、素晴らしいプレーもありましたし、みんなでチームとして支えていければ良いんじゃないかと思います」とコメントしました。

大谷選手はこの日、ロハス選手の父親のイニシャルとみられる、ミゲル・ロハス・シニア氏の「MR」の文字が入った帽子を被ってプレー。ロハス選手は大谷選手の振る舞いにSNSで”Thank you Shohei"とハートのマークで感謝の言葉を贈りました。