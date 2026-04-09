桜が例年より早い満開を迎えている北陸地方。明日10日(金)は広い範囲で雨が降り一時雨脚の強まる所があるでしょう。11日(土)から12日(日)は晴れて気温は20℃を上回り初夏の陽気に。お花見は今週末がラストとなりそうです。来週にかけても気温の高い傾向が続き、晴れる日は汗ばむ陽気になる日も出てきそうです。まだ体が暑さに慣れていない時期のため、急な暑さに注意しましょう。

10日(金)は広く雨 午後を中心に一時雨脚の強まる所も

明日10日(金)は低気圧が日本海を発達しながら進み、前線が北陸地方を通過する見込みです。このため、北陸地方は広い範囲で雨が降り、前線が通過する午後を中心に雷を伴い一時雨脚の強まる所がありそうです。沿岸部を中心に風もやや強く吹くでしょう。



石川県の加賀・能登では、明日10日(金)に大雨警報が発表される可能性が「中」で発表されています。あす10日(金)は雨の降り方に注意し、最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。(今日9日16時現在)

11日(土)〜12日(日)は晴れてお花見日和 初夏の陽気に

11日(土)は東シナ海の高気圧が西から次第に張り出してくる見込みです。はじめ雲が多く雨の降る所がありますが、日中は天気が回復し、次第に晴れてくるでしょう。

12日(日)は高気圧に覆われるため、晴れてお花見日和となりそうです。ただ、気温は上昇し、13日(月)をピークに各地で20℃を超える所が多く、5月上旬から下旬並みの初夏の陽気となる見込みです。屋外で激しい運動や作業をされる方は、こまめな水分補給や休憩を心がけ、体調の変化に注意してください。



13日(月)後半から14日(火)にかけては、前線を伴った低気圧が本州の南岸を進む見込みです。天気マークにありませんが、一時的に雨の降る可能性もあるでしょう。



15日(水)からは高気圧に覆われて、再び天気は回復し晴れる見込みです。16日(木)は高気圧の後面に入り南から暖かい空気が流れ込むでしょう。最高気温は再び上昇し、内陸部を中心に気温25℃以上の夏日に迫る暑さの所も出てくるかもしれません。

2週間天気後半 高温に関する早期注意情報が発表 農作物の管理や積雪の多い地域ではなだれに注意

次に広く雨が予想されているのは、17日(金)頃になりそうです。ただ、予測にはまだ幅がありますので、常に最新の天気予報をご確認ください。



また、今日9日(木)14時30分、北陸地方に「高温に関する早期天候情報」が発表されました。

警戒期間 4月15日頃からの約5日間

警戒事項 かなりの高温(5日平均地域気温平年差+2.4℃以上)

北陸地方の向こう2週間の気温は暖かい空気が流れ込みやすいため、気温の高い日が多く、かなり高い日も多くなる見込みです。雪の残る地域ではなだれにご注意ください。

4月のうちから暑熱順化を意識しよう

暑熱順化(しょねつじゅんか)とは、体が暑さに慣れることです。暑い日が続くと、体は次第に暑さに慣れて(暑熱順化)、暑さに強くなります。



この時期は、体を暑さに慣れさせることが重要です。個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。暑くなる前から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始めましょう。暑熱順化のための動きや活動には、次のようなものがあります。



・ウォーキングやジョギング

少し汗をかくような動きをしましょう。目安としては、ウォーキングの場合の時間は1回30分、ジョギングの場合の時間は1回15分、頻度は週5日程度です。



・サイクリング

通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいのがサイクリングです。目安としては、時間は1回30分、頻度は週3回程度です。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりしないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯舟にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後には十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。自分が暑熱順化できているかを意識し、まだ暑熱順化できていないときには、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。