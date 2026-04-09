TOMOOの楽曲「高台」が、大成建設グループの新TVCM『挑戦』篇のCMソングに決定した。

（関連：【映像あり】TOMOO、ツアー『TOMOO HALL TOUR 2025-2026 "DEAR MYSTERIES"』より「高台」ライブ映像）

同楽曲は、最新アルバム『DEAR MYSTERIES』収録曲であり、ライブでは披露していたもののリリースされていなかった楽曲。CM内のアニメーションともリンクし、次の場所へと踏み出す挑戦や、それまで育んでくれた場所への想い、これからの希望が歌詞と歌声から強く伝わる1曲だ。

海外へと旅立つ若者を描いた大成建設グループの新TVCM『挑戦』篇は、4月11日に公開予定。2020年に新たに竣工した東京国際空港第2ターミナル国際線や、2024年に開業したエディオンピースウイング広島といった同社が手掛けた象徴的な場所が、緻密なアニメーションで登場する。また、映像内のナレーションは女優／パフォーミングアーティストのアオイヤマダが務めた。

さらに、「高台」のライブ映像も公開。本映像は、最新アルバムを携えて全国10都市12公演を回ったツアー『TOMOO HALL TOUR 2025-2026 "DEAR MYSTERIES"』ファイナルの東京国際フォーラム公演の模様を収録したもの。グランドピアノで演奏される荘厳な音色と、TOMOOならではの優しくも力強い歌声が繊細に響き、夜が明けるようにライブの幕が上がる瞬間が収められた印象的な映像となっている。

TOMOOは、11月に神奈川、大阪にて初のアリーナツアー『TOMOO Arena Tour 2026』を開催予定。同公演のチケットはオフィシャル先行が4月19日23時59分まで受付中。購入方法や会場の詳細はTOMOOのオフィシャルホームページ、SNSにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）