９日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米国とイランの停戦合意を受けて前日に買われた反動に加え、原油高によるインフレ圧力の高まりを意識した売りが流入した。



イランのガリバフ国会議長が８日に「戦闘終結に向けた１０項目の提案の主要な３項目で違反があり、このような状況下では米国⁠との二国間停戦や交渉は不合理」との認識を示したことなどから、市場では米国とイランの停戦合意の実効性に懐疑的な見方が多い様子。海上輸送の要衝であるホルムズ海峡は停戦合意後も事実上の封鎖が続いていると伝えられるなか、この日の時間外取引で米原油先物相場は強含みで推移し、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の物価が上振れするとの懸念から債券に売りが出やすかった。また、８日に公表された３月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で「インフレに対抗するため、利上げが必要になる可能性がある」との意見が示され、米金利の先高観が強まったことも円債の重荷となったもよう。債券先物は午後０時４０分ごろに１３０円０７銭をつけたあとは下げ渋ったものの、米国とイランが１１日にパキスタンで直接協議を行うとしていることから積極的には動きにくく戻りは鈍かった。なお、きょう財務省が実施した５年債入札の結果は、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）が４銭と前回（３月１１日）の１銭から拡大し、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は３．５８倍と前回の３．６９倍を下回ったが、無難と受け止める向きが多く相場への影響は限定的だった。



先物６月限の終値は、前日比１８銭安の１３０円１９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．０２５％高い２．３９０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS