―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月7日から8日の決算発表を経て9日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7581> サイゼリヤ 　　東Ｐ 　 -12.74 　　4/ 8　　上期　　　 36.34
<2918> わらべ日洋 　　東Ｐ　　 -7.86 　　4/ 8　本決算　　　　3.18
<8570> イオンＦＳ 　　東Ｐ　　 -4.96 　　4/ 8　本決算　　　-25.86
<6183> ベル２４ＨＤ 　東Ｐ　　 -3.34 　　4/ 8　本決算　　　　2.52
<3543> コメダ 　　　　東Ｐ　　 -2.09 　　4/ 8　本決算　　　　8.87

<4714> リソー教育Ｇ 　東Ｐ　　 -1.52 　　4/ 8　本決算　　　　2.49

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース