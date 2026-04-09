オオバ <9765> [東証Ｐ] が4月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比16.2％増の14.7億円に伸び、通期計画の20.5億円に対する進捗率は5年平均の57.4％を上回る71.9％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.0％減の5.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.0％増の5.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の11.6％→13.2％に上昇した。



株探ニュース