辻ちゃん長女・希空（のあ）こんがり焼けた手作り餃子披露「焼き色に食欲そそられる」「見栄えが良い」
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。手作りの餃子を公開し、話題を集めている。
【写真】18歳辻ちゃん長女「お菓子以外もセンスある」手作り餃子披露
希空は「【ハプニング多発！？】苦手料理頑張りました...！」と題した動画を更新し、餃子を手作りする様子を公開。これまで自身のSNSでお菓子やケーキ作りの様子を披露している希空だが、料理は苦手だといい、野菜を切る工程や餃子のタネを皮で包む作業に苦戦しつつも、試行錯誤の末、最後には羽根がついた焼き色の美しい餃子が完成した。実食シーンでは、「思ってたよりは上手くできたけど、具は少ない」とストイックに分析し「またリベンジしたい」と、意気込んだ。
この投稿にファンからは「美味しそう」「お菓子以外もセンスある」「上手にできてる」「見栄えが良い」「前より手つき良くなった」「焼き色に食欲そそられる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】18歳辻ちゃん長女「お菓子以外もセンスある」手作り餃子披露
◆希空、手作りの餃子公開
希空は「【ハプニング多発！？】苦手料理頑張りました...！」と題した動画を更新し、餃子を手作りする様子を公開。これまで自身のSNSでお菓子やケーキ作りの様子を披露している希空だが、料理は苦手だといい、野菜を切る工程や餃子のタネを皮で包む作業に苦戦しつつも、試行錯誤の末、最後には羽根がついた焼き色の美しい餃子が完成した。実食シーンでは、「思ってたよりは上手くできたけど、具は少ない」とストイックに分析し「またリベンジしたい」と、意気込んだ。
◆希空の投稿に反響
この投稿にファンからは「美味しそう」「お菓子以外もセンスある」「上手にできてる」「見栄えが良い」「前より手つき良くなった」「焼き色に食欲そそられる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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